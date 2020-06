Olivia Collins habla sobre la bella relación amorosa que tuvo con Jaime Moreno

Olivia Collins habló sobre la hermosa relación amorosa que tuvo hace ya unos años con el también actor Jaime Moreno, esto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino".

La actriz contó que fue gracias a Jaime Moreno que ella decidió estar en el mundo de la actuación. Los inicios de Olivia Collins se remontan a cuando trabajaba en foto novelas y de diseñadora en Televisa. Fue en los pasillos de dicha televisora donde el actor la vio por primera vez, quedando enamorado a primera vista: "empezó a conquistarme, cambió mi vida", expresó.

Yo no sabía que era actor, yo no estaba involucrada en el ambiente artístico, me buscó en las oficinas donde yo estaba, me invitaba a comer, empezamos a salir.

Jaime Moreno le insistía mucho a Olivia Collins para que actuara, algo a que ella se negaba en un principio, "no era como mi vocación, yo sentía que era más creativa, de pintura, de arte". La actriz contó que en una ocasión su entonces pareja sentimental, le llegó con la noticia de que actuaría junto con él en una obra de teatro y que se irían de gira, algo que en el inicio no lo tomó muy bien, ya que ella no era actriz y se rehusaba.

Para su sorpresa, el productor de dicha puesta en escena quedó fascinado con su trabajo y después de eso, vinieron otros proyectos actorales.

Olivia Collins y Jaime Moreno tuvieron una relación amorosa por siete años; aunque trataron de ser padres, es algo que no se logró. "Nos quisimos mucho, tratamos, yo lo único que quería en la vida era ser madre, yo no quería ser ni artista, no rica, ni famosa, yo quería ser madre, con Jaime lo intentamos, pero no se pudo, fue una relación bonita y después cada quien agarró su camino, no todas las relaciones son para siempre".

La actriz reveló que tras la muerte de la mamá de Jaime, él sufrió un shock emocional muy fuerte y que los llevaría a su separación.

Terminamos bien, no fue nada grave, fue una relación estable, lo quise mucho, se terminó bien, Jaime siempre trabajó, siempre hizo cosas lindas por mí, se lo agradecí siempre, no tengo más que hablar bien de esa relación.

