Olivia Collins le presume su cuerpo natural a Maribel Guardia

Olivia Collins una de las mejores amigas de Maribel Guardia dejó callada a la actriz y a sus seguidores al presumir tremendo cuerpazo en una foto cuando se encontraba grabando una película en sus inicios, pues la rubia enamoraba a quién sea con su belleza.

"Viendo en el cajón de fotos esta hermosa foto con mi hija Oli en la grabación de la telenovela “Te Sigo Amando” yo la sigo amando por siempre", escribió Collins en la foto donde alcanzó más de 6 mil likes además de varios comentarios de todo tipo.

"Hermosas y usted todo un monumento bellísima", "Ahora está más hermosa En su punto", "Qué guapísima eras y estás mejor que nunca", "El amor de mi vida la Colins", le escribieron a la mujer por su sensual foto.

Actualmente la guapa señora está un poco retirada del medio, pues se encuentra disfrutando a su familia, además Collins no solamente es actriz ya que tiene otra profesión, y es que es una mujer muy preparada desde su juventud.

"Un poco me e retirado por que yo lo que quería es ser madre entonces yo no tenía ni idea que iba a ser actriz, ni por aquí me pasaba yo soy diseñador grafico y bueno pues así fue, y de repente te plantea la vida te cambian las cosas y como yo quería ser mamá de tiempo completo yo me quería a dedicar a mis hijas entonces me fui a vivir a España con ellas...", dijo Olivia en el programa De Primera Mano.

Por su parte su amiga Maribel Guardia se encuentra disfrutando de las vacaciones a lado de su familia pues es otra madre que prefiere estar con los suyos en sus ratos libres.