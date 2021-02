Olivia Collins orgullosa de las primeras arrugas de su vejez

Olivia Collins de 63 años de edad hizo lo que pocas artistas de su generación hacen y fue tomarse una selfie lo más cerca posible para dejar en claro que las ya tiene arrugas la mujer originaria de la Ciudad de México son mínimas, además recalca que ella no necesita del famoso bótox, pues ella se ama tal cual.

Dicha foto de Olivia Collins fue tan popular que le llovieron piropos, pues parece una mujer de cuarenta con la tremenda belleza que se carga la guapa actriz, quien tiene un porte único, incluso en las telenovelas siempre le dan papeles de una mujer de la alta sociedad que casi siempre es la antagonista de la historia, pero desde hace rato no la vemos en la pantalla chica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Bella, hermosa, sensual. Millones de besos y abrazos", "Una bendición y enorme esfuerzo el que mantengas tu atractivo. Me parece extraordinario ejemplo a seguir", "Me fascina ver a las damas presentables, hermosas y sobretodo con una sonrisa tierna...como @oliviacollinsmx", "Qué guapa eres Olivia muy bella hoy y siempre", "Como no recordar en mi adolescencia me hizo el adolescente más feliz mucha muchas veces gracias hermosura", le escriben a Olivia Collins.

Y es que para quienes no lo saben Olivia Collins fue una mujer que no solo triunfó en el mundo de las telenovelas, también en el de las películas mexicanas, donde su belleza dejaba frío a quien fuera y es que el atractivo de la actriz eran tan natural, que cualquiera se enamoraba de ella sin pensarlo, incluso hoy en día lo sigue haciendo.

Para quienes no lo saben del todo, Olivia Collins es una mujer que cuida demasiado su alimentación y le encanta hacer ejercicio, pues le gusta mantener esa figura que se carga, los ejercicios que hace la actriz son desde su casa algunos de ellos son aeróbics o yoga pues le gusta demasiado entrar en meditación cuando lo requiere necesario.

Leer más: Olivia Collins enseña a Maribel Guardia como usar leggins más discretos

La belleza de Olivia Collins es tan admirada que ha sido invitada a diversos programas matutinos, donde comparte algunos tips de belleza, no solo para que ella esté bien, sino para que sus fans lo tomen, pues a la guapa mujer le gusta ayudar a los demás y lo hace por medio de sus consejos los cuales impresionan a más de uno por la manera en que los dá, siempre con una sonrisa.

Leer más: Maribel Guardia y Olivia Collins como grandes diosas

Me quiero mucho, me caigo bien, elijo ser positiva y no echarme al drama y morir, no voy a negar nada, dijo Olivia Collins en Netas Divinas, donde dejó en claro que la vida es disfrutar, pero con moderación, consejo que les gustó bastante a los fans de la actriz rubia quien siempre tiene una bella sonrisa para sus seguidores en Instagram.

Una de las cosas que aman los fans de Olivia Collins es cuando aparece en traje de baño, pues la guapa mujer tiene una cintura de ensueño, mientras que su abdomen también llama demasiado la atención, más cuando se pone algún tipo de top donde se nota la piel tonificada de la rubia de ojos grandes.

Olivia Collins con sus arrugas se ve demasiado bella/Instagram

Cabe mencionar que Olivia Collins siempre ha sido comparada con su amiga Maribel Guardia, pues ambas mujeres parecen diosas, pero eso no es todo, pues a pesar de tener más de 60 años, no entienden como le hacen para tener ese rostro tan terso que se cargan, incluso hasta han sido cuestionadas de rezarle a un santo en tono de broma por lo bien conservadas que se ven.

Avanza la vacunación

Suscríbete aquí a Disney Plus