Olivia Collins sufre aparatosa caída por cargar sus maletas

Olivia Collins pasó un bochornoso momento en el aeropuerto de la Ciudad de México y es que mientras movía sus maletas el peso le ganó cayendo estrepitosamente en el estacionamiento del lugar por lo que le pidió a su acompañante que le tomara una foto.

En la imagen se puede ver a la rubia sobre sus maletas y riéndose por el accidente pues más que pena la actriz se burló de si misma pues quiso que sus fans tuvieran algo de que reirse alcanzando más de siete mil likes, además de varios comentarios preguntándole si está bien.

Una caída afortunada me gano el peso de mis maletas, escribió Olivia en la foto que publicó.

"Que guapa Sra. Olivia Collins por favor cuide las petacas, saludos y buen viaje cuídese", "Te gano el peso de las petacas! jajajaja ya en serio que bella usted mujer!", le escribieron a la actriz.

Recordemos que Olivia regresó a su cabellera rubia pues hace unos meses decidió pintárselo de color castaño pues al parecer la famosa no aguantó mucho y regreso a su clásica melena la cual ha sido una de las favoritas del público.

Para los que no sabían Olivia Collins jamás pensó en convertirse en actriz ya que ella es diseñadora grafica y solo quería dedicarse al cuidado de sus hijas aunque por azares del destino la guapa mujer terminó en el mundo del espectáculo debido a su gran belleza e imponencia en la televisión.

"Un poco me e retirado por que yo lo que queria es ser madre entonces yo no tenía ni idea que iba a ser actriz, ni por aquí me pasaba yo soy diseñador grafico y bueno pues así fue, y de repente te plantea la vida te cambian las cosas y como yo quería ser mamá de timepo completo yo me quería a dedicar a mis hijas entonces me fui a vivir a España con ellas...", dijo Olivia en el programa De Primera Mano.

