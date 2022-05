Olivia Collins trae de vuelta los setenta al ritmo de ABBA en Las Estrellas Bailan en Hoy

Olivia Collins de 64 años de edad, causó revuelo al bailar al estilo del grupo musical ABBA, pues como ya lo saben forma parte del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy a lado de Oscar Medellin y aunque la guapa mujer anda un poco lastimada causó revuelo por sus pasos.

Y es que Olivia Collins, apareció con un traje de color azul metalico, el cual la remontó a la época de los 70, donde apenas era una jovencita, por lo que traer ese estilo de baile al show le trajo muy buenos recuerdos, además se miraba muy bien, pues la actriz mexicana siempre se ha mantenido muy bien.

"Take it now or leave it, nothing promised, no regreeeeeets Nos entregamos al y dejamos el sudor, las lágrimas y mis fibras musculares en la pista ¡No saben lo que se sintió esa cargada! ¿Pero como quedó de bonita? Gracias a la destreza de @oscarmedellin_", escribe Olivia Collins en su reciente publicación.

Pero eso no es todo, ya que a pesar de estar un poco lesionada y que tuvo que ser cargada por Oscar Medellin en varias ocasiones, la artista demostró que tiene todas las fuerzas del mundo para sacar el proyecto que se le ponga enfrente, además le encanta bailar, por lo que no hubo mucho problema para ella.

"Pido a DIOS que cuide de ti, que bendiga tus actividades y que en este día te ayude a avanzar en el camino de tus sueños", "Quiero llegar a esa edad y verme como tú Cuéntanos tu secreto para verte así", "Siempre elegante guapísima y súper cuerpazo", "Muy bellísima y guapa @oliviacollinsmx", escriben las redes al ver su tremenda belleza y talento.

Cabe mencionar que este año ha estado cargado de trabajo para esta bella mujer, pues también forma parte de la serie Albertano Contra los Mostros, donde es una villana muy coqueta debido a su apariencia con la cual podría engañar a cualquiera, pero es todo lo contrario, en dicho proyecto también podremos ver a Maribel Guardia una de las grandes amigas de Olivia Collins desde hace varios años, pues se quieren mucho.

