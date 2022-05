Olivia Collins y Maribel Guardia comparten foto cuando conquistaron Televisa de jovencitas

Maribel Guardia de 62 años de edad y Olivia Collins de 64 de nueva cuenta, fueron el centro de atención de las redes sociales, pues la segunda compartió una foto cuando apenas iban empezando en el mundo del espectáculo, por lo que se puede apreciar lo jovencitas que eran en la década de los 80.

En la foto se puede ver a Olivia Collins con un look permanente muy característico de la época, así como a Maribel Guardia con su ya famoso copete que hasta la fecha lo sigue usando con mucho orgullo, pues se ha convertido en su sello personal desde hace tiempo.

"Empezamos juntas haciendo el bien... Y seguimos juntas, pero desde el lado oscuro muajajajajaaaaaa ¡Salud por toda una carrera de la mano @maribelguardia, te quiero ami!", escribe Olivia Collins en la foto del recuerdo donde se ve junto a la actriz originaria de Costa Rica quien es toda una celebridad en México.

Para quienes no lo saben estas dos actrices llevan varios años de amistad y en varias ocasiones se les ha visto juntas en eventos o en el trabajo, en esta ocasión forman parte de la serie Albertano Contra Los Mostros, donde ambas son villanas, pero con un sentido del humor, por lo que el público ha gustado con sus participaciones.

"Me da mucha risa cuando se rien sus personajes muajajajajaaaaa", "Me encantan las dos! Hermosas! Y divertidas y divinas en #Albertano contra los mostros wooooowwww", "Olí hermosa foto con tu gran amiga como pasa el tiempo igual de bonitas", "Mil hermosas grandes Actitudes gran actrices y maravillosas @maribelguardia y @oliviacollinsmx", "Por ustedes no pasan los años cada día que pasa están más Hermosima no se como le Hace ustedes son mis amores platónicos", esceriben las redes.

Para quienes no lo saben muchos les han preguntado a estas dos artistas como le hacen para verse demasiado jóvenes y lo primero que dicen siempre es comer bien, además de una buena rutina de ejercicio para verse como unas verdaderas diosas, además siempre han tenido un cutis espectacular con el cual han impactado con o sin maquillaje a sus fanáticos.

