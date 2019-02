Olivia Colman, la actriz que le ganó el Oscar a Yalitza Aparicio

Los Ángeles, California.- Ni la mexicana Yalitza Aparicio, ni la estadounidense Glenn Close. Fue la actriz Olivia Colman quien ganó el Premio Oscar como "Mejor Actriz" por su actuación en la película "La Favorita".

Aunque los mexicanos esperaban que Yalitza Aparicio ganará el Premios Oscar como "Mejor Actriz", todo parecía que la actriz estadounidense Glenn Close se llevaría esta estatuilla dorada, sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue Olivia Colman, quien estuvo visiblemente emocionada tras escuchar su nombre como la ganadora.

Olivia Colman a su paso por la alfombra roja. Foto: AFP

La actriz británica Olivia Colman, venció a sus colegas Glenn Close ("La buena esposa"), Lady Gaga ("Nace una estrella"), Yalitza Aparicio ("Roma") y Melissa Mccarthy ("¿Podrás perdonarme?").

Esto es verdaderamente estresante. Es divertidísimo. ¡Tengo un Oscar! Tengo que dar las gracias a un montón de gente.

"Si, por cierto, me olvido de alguien, te voy a buscar más tarde y voy a darte un abrazo enorme, y lo siento enormemente si me olvido de ti. Yorgos, mi mejor director en la mejor película. Y con Emma (Stone) y Rachel (Weisz), las dos mujeres más encantadoras del mundo de las que enamorarse y con las que ir al trabajo todos los días", comentó Olivia Colman.

Lo cierto es que la protagonista de "La favorita" competía en una de las categorías más duras de la gala, consciente del talento de sus compañeras, no ha dudo en acordarse especialmente de Glenn Close.

Puedes imaginarte lo difícil que es estar en una categoría con estas mujeres extraordinarias. Glenn Close, has sido mi ídolo durante tanto tiempo y esto no es como quería que saliera. Creo que eres increíble y te quiero muchísimo. Las quiero muchísimo a todas.

Más que conmovida estuvo Olivia Colman al ganar el Premio Oscar. Foto: AFP

Un buen discurso se caracteriza también por mencionar a aquellas personas que, aunque no participan directamente en las películas, siguen siendo importantes para los vencedores. "Gracias a Lindy King, mi agente, que comenzó a encargarse de mí hace 20 años", manifestó Olivia Colman. "A mi madre y mi padre…bueno, ya lo saben. ¡A mis hijos que están en casa viéndolo! Bueno...y si no lo están haciendo, entonces, bien hecho. Esto no va a volver a suceder".

Olivia Colman con su primer Premio Oscar. Foto: EFE

Finalmente, Olivia Colman decidió concluir acordándose de su marido, con quien mantiene una relación desde hace 25 años, y dando un mensaje de ánimo al más puro estilo Lady Gaga, de quien, por cierto, también se acordó.

A cualquier niña que esté practicando su discurso en la tele, nunca saben qué puede pasar. Trabajaba como limpiadora y me encantaba ese trabajo. Pasé mucho tiempo imaginándome esto. Oh, por Dios.

"Has sido mi mejor amigo durante 25 años, mi gran soporte. Sé que ahora quieres llorar".