Olivia Newton-John más allá de "Vaselina"; sus éxitos en la música y el cine

México. Olivia Newton-John, quien murió este lunes 8 de agosto a los 73 años de edad, pudo consagrarse como actriz y cantante, además de ser reconocida por sus logros profesionales a nivel internacional.

Vaselina, película que protagonizó en los años 70 junto a John Travolta, la consagró como actriz al igual que a él y a través de los años se convirtió en una de las producciones cinematográficas musicales más vistas en todo el mundo.

Olivia se convirtió entonces en una superestrella y pudo dominar las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como "Physical" y "You're the One That I Want".

Foto de Instagram

Muchos logros profesionales respaldan a Newton-John, entre ellos que tuvo ventas superiores a los 100 millones de discos, tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en USA.

Según información en su biografía, ganó cuatro premios Grammy, y la canción de su famoso baile con Travolta, You're the One That I Want, fue una de las más importantes y ha vendido más de 15 millones de copias.

"Physical" fue otro gran éxito de Newton-John lanzado en 1981, pues fue número 1 durante 10 semanas y fue nombrado canción del año de Billboard y su balada "I Honestly Love You", de 1975, le mereció los premios Grammy a la mejor vocalista pop femenina y grabación del año.

Las producciones musicales más recientes de Olivia Newton-John incluyen "Stronger Than Before"; una colaboración navideña con Travolta, "This Christmas", y la autobiográfica "Gaia: One Woman's Journey", inspirada en su batalla contra el cáncer y la pérdida de su padre.

Te recomendamos leer:

Respecto al cine, otras de las películas que esta gran estrella del espectáculo pudo filmar son Tal para cual, Christmas Romance, The Wilde Girls, Score y The Very Excellent Mr. Dundee.