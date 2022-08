Olivia Newton-John: qué edad tenía cuándo hizo Grease o Vaselina

Para algunos, la película “Grace” o “Vaselina”, como la conocemos en Latinoamérica, se convirtió en una película de culto para entender la obra de Pandal Kleiser, pero también es una película obligada si te gustan las cintas protagonizadas por John Travolta u Olivia Newton-John.

Y es que, Vaselina o Grace, como prefieras llamarla, fue la película que lanzó al estrellato internacional las carreras no solo de Olivia Newton-John o de John Travolta, sino también de otros como Stockard Channing, Jeff Conaway y Lorenzo Lamas.

Pero, ¿qué edad tenía Olivia Newton-John cuándo hizo la película de Grease?, en ese entonces la hermosa cantante de “Hopelessly Devoted You” tenía 30 años de edad, y aunque esa fue su primera película, para ese entonces la actriz británico-australiana ya tenía una carrera exitosa como cantante.

Olivia Newton-John en Grace

Como ya decíamos, Olivia Newton-John tenía 30 años de edad cuando se estrenó Grace, lo cual dista mucho de la edad de su papel en Vaselina, pues en la película, el personaje de la ganadora del Grammy, Sandy Olson, tiene 18 años de edad y está en el último grado de la preparatoria.

Y aunque Olivia Newton-John le llevaba 12 años de diferencia a su personaje, poco se notó esta discrepancia de edad en 1978, año en el que se estrenó la película “Vaselina”, en ese entonces, John Travolta tenía 24 años de edad, aunque tampoco se notaba mucho mayor que su personaje, Danny Zuko.

Así que, para 1978, John Travolta ya había logrado un rotundo éxito con la película “Fiebre del sábado por la noche” en donde dio vida a Tony Manero y su icónica escena de baile “You Should Be Dancing” lo convirtió en un digno representante de la era disco y también desató varias tendencias.

Saturday Night Fever se estrenó en 1977, por lo que, cuando se estrenó Grace, un año más tarde, todos estaban expectantes del papel de John Travolta en una película tan cercana a su primer éxito en taquilla, y más porque para ese entonces Olivia Newton-John ya contaba con un Grammy en su carrera.

Por lo que, para todos, Vaselina generaba una gran interrogante y mucha emoción y aunque la película no decepcionó, su banda sonora no logró superar a la de Fiebre del sábado por la noche, interpretada por los Bee Gee, quienes lograron posicionar cinco sencillos que se colocaron en la lista de los 10 primeros en Billboard hasta 1992.

Aunque, en el caso de la Olivia Newton-John, la banda sonora de Grace sí significó un gran éxito en su carrera, pues canciones como “Youré The One That I Want” o “Summer Nights”, que forman parte de la banda sonora de Vaselina, también se cuentan dentro de los grandes éxitos de la cantante fallecida el 08 de agosto del 2022, a los 73 años de edad y 44 años después de Vaselina.