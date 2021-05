Olivia Rodrigo trae de vuelta el pop-rock adolescente con su álbum debut

Estados Unidos.- Olivia Rodrigo, la jovencita de 18 años conocida por su participación en la serie original de Disney+, "High School Musical: la serie", ha logrado un éxito imparable en su lanzamiento musical y ahora nadie puede dejar de hablar de ella.

Además de arrasar en las listas de popularidad, premiaciones y presentaciones en vivo, Olivia se roba toda la atención con el lanzamiento de su álbum debut "Sour", donde revive la música pop-rock adolescente que marcó a toda una generación, lo que le asegura el número uno del Billboard Hot 200.

La cantante logró un inmenso éxito con el lanzamiento de 'Drivers license', posicionándose en el número uno de la lista de Billboard Hot 100 y ahora está a pocos días de conocer el primer lugar con "Sour", su primer álbum del que se desprenden éxitos como 'Deja Vú' y 'Good 4 U'.

Estas son las canciones del nuevo disco de Olivia Rodrigo: 'Brutal', 'Traitor', 'Divers License', '1 step fordward, 3 steps back', 'Deja Vú' 'Good 4 U', 'Enough for you', 'Happier', 'Jealousy, jealousy', 'Favorite crime' y 'Hope ur ok'.

La mayoría de las letras fueron compuestas por Rodrigo y cuenta con algunas participaciones importantes como Taylor Swift, Jack Antonoff, Dann Nigro y Casey Smith. Sin embargo, ninguna colaboración musical, lo que por años ha distinguido a las futuras estrellas de la música.

Olivia trae de vuelta esa música que predominó durante el inicio de los años 2000 y previo a la primera década del año, motivo por el cual el público destaca que será una de las grandes figuras del pop, pues logró un gran éxito en medio de nuevos géneros y temas que se han olvidado de ese ritmo.

"Sour", el nuevo disco de Olivia Rodrigo está logrando un gran éxito en la industria musical, pues todos están maravillados con su trabajo y esperan siga enfocada en su carrera, ya que su futuro es brillante y podría convertirse en una de las nuevas divas del pop.