Olivia Wilde y Jason Sudeikis se separan después de casi 10 años juntos

Estados Unidos.- Olivia Wilde y Jason Sudeikis se han separado silenciosamente su compromiso, después de 10 años de ser una de las parejas más reconocibles de Hollywood.

Según los informes, la pareja se sometió a una separación amistosa y desde entonces se han estado adaptando a la crianza conjunta de sus dos hijos. Una fuente le dijo a People sobre la separación inesperada: "La separación ocurrió a principios de año".

Es particularmente desgarrador, considerando la dulce forma en que Sudeikis habló de su primer beso en Access Hollywood en agosto. Dijo sobre por qué esperó un mes:

Tuve el presentimiento de que en el momento en que la besara, no iba a terminar besando a nadie nunca más. Entonces, era como si tuviera que tener cuidado con eso.

La fuente agregó de su división: 'Ha sido amistoso y han hecho la transición a una excelente rutina de crianza compartida. Los niños son la prioridad y el corazón de la relación familiar '.

Olivia Wilde, de 36 años, y Sudeikis, de 45, comenzaron a salir en noviembre de 2011, luego se comprometieron en enero de 2013, y comparten a su hijo Otis, de seis años, y su hija Daisy, de cuatro.

Se conocieron en la fiesta posterior al final de la temporada 36 de Saturday Night Live, entablando un romance unos meses después. Sudeikis contó la historia en The Late Show en 2017:

De hecho, me veía un poco más genial de lo que realmente soy porque había escuchado a través de la parra, a través de amigos en común que no eran exactamente sus mejores novias, que informaban. Oh, ya sabes, creo que está saliendo con alguien.