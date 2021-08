"Olvida todos los recuerdos tristes y sonríe", dice BTS en "2! 3!", una de sus canciones más significativas

En una anterior publicación te compartimos cuáles son las canciones de BTS que forman parte de la banda sonora en la vida de sus fans. Varias ARMYs coincidieron al elegir las mismas canciones como "Mikrokosmos", "Answer: Love Myself", "Epiphany" o "2! 3!". Hablemos sobre este último tema musical en mención y por qué es una de las canciones más significativas tanto para "Los chicos a prueba de balas" como para su fandom".

"2! 3!" fue incluida en el segundo álbum de estudio de BTS, "Wings", lanzado en octubre de 2016 por Big Hit Entertainment (hoy Big Hit Music). RM, J-Hope y Suga participaron en la composición de esta hermosa canción.

Cabe resaltar que el título "2! 3!" es el mismo que el comienzo del saludo formal de la agrupación musical surcoreana y además, fue la primera canción para fans oficial de BTS, con la cual recordaron las dificultades que tuvieron en el pasado y cómo ARMY, su fiel legión de fans, no los dejaron solos y compartieron su dolor para poder sobrellevarlo de una mejor manera.

BTS toma su dolor y lo transforma en mensajes alentadores para sus millones de fans alrededor del mundo. "Está bien, cuando digo 'uno dos tres', olvídalo, borra todos los recuerdos tristes, toma mi mano y sonríe...aun así, espero que haya días buenos por delante, si crees lo que digo, uno dos tres", dice una parte de la letra de "2! 3!".

Una ARMY de nombre Itzel compartió con Debate el por qué esta canción era parte de la banda sonora de su vida. "Yo encontré consolación, realmente la escucho cuando tengo un día pesado, ellos me consuelan y me dan ánimos con sus letras, me transmiten esa esperanza de seguir adelante porque cuando ellos cantan '2! 3!' mis recuerdos tristes se van, realmente BTS es magia".

Cuando fue lanzado este B-Side, Bangtan Sonyeondan lo describió como una canción sobre los días que pasaron juntos, "transmite un mensaje sincero que aún no hemos podido decirle a nuestros fans, que siempre son una fuente de gran fortaleza para nosotros".

En el pasado BTS Festa, los Idols publicaron en su canal de YouTube el video "ARMY Corner Store", donde recordaron lo especial que es la canción "2! 3!".

Suga comentó: "hemos pasado por un momento difícil, pero ARMY también se lastimó mucho, se suponía que debíamos proteger toda la represión, pero ARMY la soportaba con nosotros, a través de esta canción, siento que se convirtió en un código secreto para ARMY y para nosotros".

RM, líder de BTS, habló sobre los años cuando mayor odio recibieron. "Siento que podemos hablar de esto ahora y esto es lo que pienso, durante esos tres años, 2015, 2016, 2017, fue difícil para nosotros y nuestros fans, había mucha gente que nos odiaba".

ARMY se esforzaba mucho por protegernos y nos esforzamos más que nadie mientras creábamos contenido y hacíamos otras cosas, cuando miro hacia atrás en esos tres años, significan mucho para mí.

En otra parte de la canción BTS le dice a ARMY: "no quería mostrar todo, incluyendo mi dolor porque todavía no estoy acostumbrado, solo quería hacerte sonreír, quería hacerlo bien. (Así que gracias) por creer en mí, por aguantar estás lágrimas y heridas. (Así que gracias) por ser mi luz, por ser mi flor en el momento más hermoso de la vida".

Otra fan de Bangtan nos dijo sobre "2! 3!": "la positividad es algo que ha formado mi día a día desde siempre, cada que paso un mal momento, intento aprender algo de ello y disfrutar de eso. Pero hay veces que eso no funciona y ahí está BTS, con su música y videos siempre me hacen sentir mejor".

