¿Olvidó a Piqué? Captan a Shakira sin maquillaje ni filtros en Cabo San Lucas

1/1 Famosos Paparazzi ventila fotos de Shakira sin filtros y ni una gota de maquillaje Shakira, en pleno vendaval que atraviesa en su vida personal, pone tierra de por medio para darse una escapadita, pero algunos no dan crédito al ver estas imágenes. ¿Madre de Shakira quiere que su hija regrese con Piqué? Así responde03:28 July 28, 2022, 6:53 PM UTC Han pasado varias semanas desde que Shakira confirmó su rompimiento con Gerard Piqué, una noticia que tomó por sorpresa a los fans de la cantante y a miles de internautas, pero además la colombiana atraviesa por una complicada situación personal, ya que se ha enfrentado a un vendaval de problemas; entre ellos, la salud de su padre y un cubetazo de agua fría que le soltó la justicia española. Sin embargo, ahora la estrella del pop aprovechó para darse unos momentos de relajación, así que decidió tomar unas vacaciones e irse con sus hijos a las playas de Cabo San Lucas, en México, donde fue captada por un paparazzi y las imágenes de este momento le están dando la vuelta al mundo. [Image: Así captaron a Sharika en las playas de México junto a sus hijos] Así captaron a Sharika en las playas de México junto a sus hijosThe Grosby Group ¡TODOS LOS DETALLES! Shakira recibe balde de agua fría en medio de su truene con Piqué y pone mano dura ante la justicia Y es que en estas instantáneas se puede ver a Shakira de lo más relajada mientras se divertía en la playa con Sasha y Milan, luciendo un traje de baño de dos piezas color lila con flecos y se mostró feliz sin una gota de maquillaje. Piqué habría aceptado que Shakira se lleve a sus hijos a Miami, pero con dos condicionesJuly 25, 202203:22 La artista de 45 años llegó a México después de que su ex pareja, de quien se separó hace algunas semanas, fuera abucheado en la cancha de un estadio en Las Vegas, pero las postales de su viajecito han causado gran revuelo, pues ver a la colombiana de esta forma tan natural fue algo que dejó a varios asombrados y con la boca abierta. [Image: La cantante fue fotografiada sin gota de maquillaje y muy natural] La cantante fue fotografiada sin gota de maquillaje y muy naturalThe Grosby Group ¡TODOS LOS DETALLES! Piqué habría aceptado jugosa y millonaria oferta para que Shakira pueda llevarse a sus hijos Algunos creen que la cantautora quería poner tierra de por medio entre tantos escándalos en los que se ha visto envuelta, aunque eso no evitó que muchos quedaran en shock al presenciar su belleza de esta forma, ya que no es cosa de todos los días verla así, por lo que apariencia dividió opiniones, ya que mientras algunos creen que luce espectacular, otros no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Shakira estaría dispuesta a esto con tal de quedarse con sus hijosJuly 6, 202201:19 Shakira vive dramático momento con su papá hospitalizadoJuly 11, 202201:46