Omar Chaparro le pide disculpas a Anahí por reírse de su anorexia

Hace unas horas Anahí de 37 años compartió un video donde Televisa le hacía bullying por sus problemas de anorexia hace varios años.

Tras las emotivas palabras donde mostró su sentir muchos se solidarizaron e incluso le pidieron perdón, uno de ellos fue Omar Chaparro de 46.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no lo saben Omar Chaparro tenía un programa de televisión llamado No Manches, donde en algunas ocasiones se burlaron de Anahí, por lo que el también actor se disculpó con ella.

Leer más: El cuerpazo natural que presume la hermana de Yanet García en traje de baño

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande le escribe Omar Chaparro a Anahí.

Tras las disculpas de Omar Chaparro la ex RBD, de inmediato le correspondió y agradeció al famoso su sinceridad.

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando.

Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande. — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) March 25, 2021

No importa el tiempo, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar, escribe Anahí al leer las disculpas del conductor.

Leer más: Kimbely Loaiza presume su vientre plano tras haber tenido a su segundo hijo

Recordemos que al principio de su carrera Anahí tuvo problemas de anorexia y muchos famosos se empeñaron a ayudarla.