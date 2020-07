Omar Chaparro y Eugenio Derbez se reencuentran y protagonizan tremendo beso (VIDEO)

México.- Una de las amistades más puras, honestas y verdaderas, es la de Eugenio Derbez y Omar Chaparro, sin duda alguna tienen una química impresionante que hasta han compartido imágenes y videos en donde tienen diversas muestras de cariño. Durante estos tiempos de pandemia, protagonizaron un cómico momento que ya se volvió viral en Internet.

Los comediantes se encontraron casualmente mientras se ejercitaban en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en donde residen actualmente, y tanto fue su gusto de volverse a ver, que no dudaron en compartir este emotivo momento, en el cual protagonizaron un cómico beso en los labios mientras portaban cubrebocas, el arma que ayuda a todos en estos tiempos de coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chaparro compartió dicho video de ese emotivo momento juntos, el cual superó ya las 490 mil reproducciones y junto miles de comentarios en las que todos sus fanáticos destacan que son tan excelentes amigos que comparten este tipo de afectos. Las carcajadas no pararon entre los internautas, quienes comentaron que "hasta cierran los ojos para besarse".

Qué gusto verte amigo querido @ederbez. Los buenos amigos se cuidan y se besan con tapabocas. Prometo ya regalarte ropa @brosclub más actualizada o si andas mal económicamente avísame para prestarte y te compres unas playeritas nuevas amigo", escribió Omar Chaparro en la descripción de su video.

Durante este emotivo encuentro, Chaparro hizo alusión a una playera que Derbez le obsequió hace tiempo y comentó que todavía la utiliza, pues le parece muy cómoda y moderna. Dicho regalo fue cuando los dos estaban en el Mundial de Alemania en 2006 y a sus 14 años de uso, todavía se encuentra en buenas condiciones.

Pregúntale a mi mujer, ella me dice 'por qué no te quitas esa camisa...' y le digo 'porque me gusta, porque está moderna, porque está padre'", comentó el conductor y productor sobre el regalo que aún conserva de su estimado amigo, Eugenio Derbez.

En una reciente publicación en TikTok, el comediante mexicano Omar Chaparro volvió a hacer de las suyas, pues mostró sus mejores pasos de baile al ritmo del tema "Me Encantas", interpretado por Pedro Fernández, por lo que sus seguidores no tardaron en dejar sus reacciones en la sección de comentarios de la publicación.

Ahora si seño qué le hacemos? qué anda llevando qué se le ofrece? Le pinto la barda, le arreglo el baño, le corto el jardín, se hacen chambas de todo tipo, ahora si como quiera quiero y de Pilón su bailecito, merece más pero conmigo se conforma? Que dice pues? Va a querer se lo damos a firulais????", escribió Chaparro en la descripción de su video.

Así como muchos otros famosos, Omar Chaparro es toda una estrella popular en TikTok, en donde se mantiene activo y consiente constantemente a sus fanáticos con divertidos videos que solo él puede hacer. Actualmente cuenta con más de 3.2 millones de seguidores en dicha plataforma y sus videos recopilan cientos de miles de me gustas.

190 mil me reproducciones logró con el video inspirado en su buen colega de trabajo Pedro Fernández, en el cual también agregó para sus seguidores: "#MeEncantas de mi amigo @pedro.fer ríanse tantito no pasa nada de todas maneras nos vamos a morir todos", mostrándose con ropa holgada y llena de pintura blanca desde la comodidad de su hogar.

