Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, reacciona a broma de Eugenio Derbez

Unas semanas atrás Eugenio Derbez publicó en Instagram una ilustración donde hacía referencia al contagio de Coronavirus que tuvo Omar Fayad, esposo de su ex Victoria Ruffo. Se trata de una imagen de "el diablito", uno de sus populares personajes que surgió en su programa "Al derecho y al derbez".

Como muchos recordaran, cuando "El diablito" aparecía siempre llevaba un mensaje escrito en su vestimenta. En la ilustración que compartió Eugenio Derbez dice, "yo abracé a Omar Fayad". El comediante aclaró en la descripción de su post: "¿Quién es el verdadero Diablito? ¿Éste? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo?".

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo, Omar Fayad (gobernador del estado de Hidalgo) reaccionó a esta broma que el ex de su esposa Victoria Ruffo compartió anteriormente en sus redes sociales.

La verdad es que lo tomé, me hizo sonreír, me reí bastante, no me molesta en lo absoluto.