Omar Fierro se identifica con Juan Oropeza

Mazatlán.-Mazatlán, Sinaloa, ha atrapado a los actores que forman parte de la novela Hijas de la luna, producción de Televisa, a cargo de Nicandro Díaz; entre ellos, Omar Fierro, quien regresa al canal de Las Estrellas tras 22 años de ausencia para dar vida a Juan Oropeza. En entrevista exclusiva con El DEBATE, el histrión comparte el reto que enfrenta en este melodrama.

Grabaciones de la novela Hijas de la Luna en Mazatlán en la Machado.- Foto Maribel Arredondo.

Disfruta su trabajo

Sonriente y muy alegre se mostró Omar Fierro al llegar a la Plazuela Machado ayer por la mañana para hacer sus escenas. Al terminar su primera parte del trabajo, habló de su personaje y de su estancia en el puerto.

“Sinaloa siempre ha sido un estado donde la gente es muy alegre, es muy cotorra y nos han recibido muy bien”.

Omar Fierro en La Machado en Mazatlán. Foto: Maribel Arredondo.

Personaje a su medida

Sobre su trabajo en la novela, comparte que estar con grandes actores ha sido muy enriquecedor. “Estoy muy contento en Hijas de la luna. Me toca ser el papá de cuatro hijas. Cómo no estar feliz, si me toca trabajar con Arcelia Ramírez, Cynthia Klitbo, Eugenia Cauduro, Alexis Ayala y mi hermano Marco”.

Sobre su personaje, resaltó que Juan tiene un gran parecido con su vida real.

“Tengo cuatro hijas de cuatro mamás diferentes, y en la vida (real) tengo seis hijos de cuatro mamás diferentes. No hay mucho cambio en la vida real, casi soy Omar Oropeza. Estamos contentos, regreso a Televisa después de 22 años, estoy muy contento”.

Se mete a la cocina

El actor, conductor y chef comparte que su programa de cocina ¿Qué hay de comer? por TV Azteca, sigue al aire, ya que lo realiza la producción de forma independiente.

Resalta que en su estadía en Sinaloa ha disfrutado del puerto y de su gastronomía. Se dice apasionado a la cocina, así que no descarta hacer algunas recetas sinaloenses.

“Voy a aprovechar que estoy en Mazatlán para probar algunas comidas, y tal vez después realice aquí algunas”, concluyó.

Siguen las grabaciones

El día de ayer, desde temprana hora, el equipo de producción de la novela realizó escenas en un conocido hotel del puerto, en La Machado, donde grabaron algunas tomas en el kiosco y en dos restaurantes. El lugar se llenó de extras y de actores del melodrama, entre ellos Michelle Renaud, Omar Fierro, Danilo Carrera, Miguel Martínez, entre otros.

Los presentes aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo con las estrellas de Televisa durante los cortes entre cada escena. El trabajo de grabación seguiría en el Centro Histórico hasta tarde de ayer, para luego hacer unas tomas en el malecón, iniciando en la escultura de Pedro Infante. Uno de los más buscado para la famosa selfie fue Danilo Carrera, uno de los protagonistas de la novela de Televisa.