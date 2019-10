Omar chaparro muestra su cuerpo y sorprende en Instagram

México.- Omar Chaparro sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar una foto suya sin camisa en la que se nota un enorme cambio en su apariencia corporal.

El actor, cantante y conductor mexicano subió una fotografía comparando su antes y después; en la foto que corresponde al antes se mira un Omar Chaparro con músculos definidos mientras que en el después se nota subido de peso.

Chaparro dijo que en la foto en la que se muestra musculoso, su cuerpo era el resultado de una intensa preparación para su actuación en la película "Todos caen" y con humor dijo que en la segunda imagen su preparación era para la época navideña en alusión a su ganancia de peso.

"Muchos publican fotos de su antes y después cuando bajan de peso, yo les comparto mi antes y después ahora que subí unos kilitos. En la primera me preparé para la película @todoscaenpelicula y en la última me estoy preparando para Navidad... En cuál me veo mejor? Sean serios, los leo..." dijo Omar.

Continuó el post con el siguiente mensaje:

"La verdad le atoré bien y sabroso a la comida por un personaje para inicios del año que viene, ayer cambiaron lo planes y ahora tengo que bajar 15 kilos, no es tarea fácil pero es parte de nuestra chamba de actor, quién se apunta a bajar conmigo???

Sus fans respondieron con humor a su publicación y otros se anotaron en el #OmarChallange para bajar de peso y recuperar la figura: "kalelei21

Ahorita estoy en un bootcamp para bajar unas 8 libritas entonces me apunto", dijo @kalelei21 en Instagram.

otras respuestas fueron:

"Órale, adios a los tamalitos y pan de muerto jeje"

Omar Chaparro participó en la película "Todos caen" junto a Martha Higareda, en esta producción se tuvo que preparar intensamente con mantenimiento físico debido a que debería realizar escenas de desnudo. Martha y Chaparro ya había trabajado en "No Manches Frida", producción que tuvo una secuela exitosa en México.