Omar hace llorar a su mamá Violeta Isfel con una emotiva pregunta

La actriz Violeta Isfel estuvo como invitada muy especial en el canal de YouTube de su hijo Omar; madre e hijo se entrevistaron mutuamente con preguntas que pusieron sus sentimientos a flor de piel. Una de las preguntas más emotivas que la actriz recibió por parte de su primogénito fue, cómo sería su vida si no lo hubiera tenido.

Entre lágrimas Violeta Isfel el respondió: "no me lo imagino, no puedo o sea no hay manera porque gracias a este niño pude tener un sentido en mi vida bastante importante".

"Tal vez no hubiera salido de donde estaba, tal vez no hubiera crecido lo que crecí como persona, era muy inmadura en muchísimas cosas, la fortaleza más grande y el motor más grande de mi vida se llama Omar y mi vida sería, no sé, a lo mejor un poco caótica, entonces prefiero no pensar en cómo sería mi vida si no existiera Omar".

En sus respectivas redes sociales, madre e hijo comparten varios de los momentos que vivien juntos, asimismo se dedican amorosos mensajes, sin embargo, la relación que tienen hoy en día no siempre ha sido tan buena. Omar Isfel comentó al respecto: "yo me acuerdo cuando tenía como 12 o 13 años no tenía una relación tan chida con mi mamá, teníamos como problemas de comunicación y si me pasaba algo a mí no le contaba nada a ella porque no sentía como esa confianza de decirle a mi mamá, de hecho yo me guardaba muchas cosas".

Pero ya después resolvimos los problemas que teníamos y a la fecha es mi brother, yo me llevo bien con ella, le puedo contar lo que sea, ella siempre ha estado para mí.

"Creo que lo que más me gusta de mi mamá es que siempre que tengo que tomar una decisión nunca me falla".