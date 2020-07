One Direction estrena música inédita para celebrar su décimo aniversario

Estados Unidos.- Aunque se esperaba una reunión de los integrantes de One Direction después de años de su separación, esto no se llevó a cabo, pero sus fanáticos no pueden estar del todo triste, ya que se han anunciado de forma inesperada cuatro EPs con música inédita de los jóvenes que revolucionaron la historia hace algunos años después de su salida de "The X Factor".

Estos álbumes de corta duración verán la luz en punto de las 00:00 horas del próximo 23 de julio, estos están conformados por canciones que la agrupación lanzó a lo largo de su carrera artística, pero en diferentes versiones. El primer álbum ofrece cuatro temas en acústico y uno en su versión original, el segundo cuenta con algunas canciones en vivo, pero esto no termina aquí.

Hay un tercer EP, este es titulado como Rarities, el cual tiene algunas versiones especiales, únicas e incluso interactivas, el tema protagonista es You & I, el cual aparece con una versión en su edición para radio, versión piano y un dueto en el que se anima a sus fanáticos cantar junto a la banda. Además, este mini álbum contiene una canción extra titulada Home.

One Direction conmemora hoy diez años. Foto: Instagram

Por último, hay un álbum de remezclas, canciones que la banda ha lanzado y han marcado su carrera para siempre, pero con unas ediciones que presentan ritmos electrónicos y actuales, perfectas para cualquier fiesta en la que sus fanáticos se reúnan para disfrutar de nueva cuenta su talento y recordar los días en que estaban juntos y más unidos que nunca, con el mayor éxito de una boyband de esa época.

Los nuevos EPs de One Direction. Foto: Spotify

El nacimiento de One Direction

La agrupación One Direction nació en 2010 de la mano del coach Simon Cowell y su show de talentos "The X Factor". Desde ese momento se han colocado como los favoritos de muchos, batiendo récords hasta convertirse una de las boybands más exitosas de toda la historia de la música. Sin embargo, hace cuatro años decidieron tomarse un respiro y tomar cada uno caminos dentro de la industria musical.

Los rumores de un posible reencuentro causaron furor en las redes sociales, pero todo terminó siendo un proyecto musical de antiguos trabajos, por lo que la expectativa de una posible reunión queda para el futuro. Es importante mencionar que One Direction tuvo uno de los fandoms más grandes dentro de la industria artística y por este motivo aún muchas personas esperan volver a verlos juntos.

