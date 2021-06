Onew, Key, Minho y el SHAWOL de SHINee despiden a Taemin; el Idol se enlistó en el servicio militar

¡Año y medio sin Taemin...OMG! El vocalista principal y maknae de la agrupación musical surcoreana SHINee, se despidió de sus actividades como Idol por los próximos 18 meses. Y como no hay fecha que no se cumpla, este 31 de mayo el cantante se enlistó para llevar a cabo su servicio militar obligatorio, un deber que todo hombre en Corea del Sur debe realizar entre los 18 y 28 años de edad.

Aunque Taemin había expresado sus deseos de que su enlistamiento se llevará a cabo de manera tranquila, ingresó al Centro de Entrenamiento del Ejército de Corea en Nonsan, provincia de Chungcheong del Sur, rodeado de muchos fans y de varios medios de comunicación.

Sus amigos Key, Onew y Minho integrantes de SHINee, así como el SHAWOL, le dieron una amorosa despedida. El fandom escribió en redes sociales muchos mensajes de apoyo para Taemin. "Gracias por llevar el nombre de SHINee sobre tus hombros durante estos años, has hecho un muy buen trabajo, te estaremos esperando aquí cuando regreses, lo prometo", mencionó una fan en Twitter.

Leer más: ¡Arte puro! Taemin de SHINee se despide de SHAWOL por unos meses con el lanzamiento de "Advice"

En su cuenta de Instagram, Key publicó una fotografía grupal de SHINee y con esta petición a Taemin: "regresa a salvo". Por su parte Minho publicó una selfie grupal con el siguiente mensaje: "te echaremos de menos".

Cabe mencionar que Minho acompañó a Taemin hasta el Centro de Entrenamiento del Ejército de Corea en Nonsan. En su perfil de Instagram expresó:

Ante de su enlistamiento al servicio militar, Taemin publicó en Bubble (app para interactuar con los Idols de S.M Entertainment) una carta de despedida para el fandom, acompañada de una fotografía donde mostró el corte militar obligatorio "Gracias por amarme hasta ahora. Mirando hacia atrás, al pasado, viví una vida diferente al resto de las personas y aunque a veces fue algo solitaria, aún así he sido amado tanto siempre, tanto que no puedo pagarte aún si te agradezco el resto de mi vida".

Muchas gracias, creceré y regresaré para nuestra felicidad, no te sientas muy molesto si no estoy, no veas a otros, je je.