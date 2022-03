Onew, líder de SHINee, engalana el OST de "Las inclemencias del amor", con la balada "Mind warning"

"Tú y yo somos diferentes desde el principio, aunque no podamos ser iguales, es obvio que nosotros...Nos miramos poco a poco, nos vamos pareciendo poco a poco, pensamos el uno en el otro y nos estamos acercando, supongo que tal vez es amor", dice una parte de la canción "Mind warning", interpretada por el cantante, actor y compositor surcoreano Lee Jin-ki, mejor conocido como Onew, líder de SHINee.

Esta exquisita balada pop forma parte del OST del drama "Forecasting Love and Weather" (en Latinoamérica "Las inclemencias del amor"), protagonizado por los actores Park Min-young, Song Kang, Yoon Park y Yura.

De acuerdo con la sinopsis, se trata de un melodrama de oficina que representa la vida laboral y amorosa de las personas que trabajan en la Administración Meteorológica de Corea, que es más calurosa que las noches tropicales y más indispensable que las fuertes lluvias locales. "Representa la alegre historia de amor de personas que se quiebran, caen y se levantan de nuevo, y cómo crecen juntas cada día".

La nueva canción en solitario de Onew fue dada a conocer durante el capítulo cuatro, en la escena donde Lee Si Woo (personaje del actor Song Kang) le confiesa su amor a Jin Ha Kyung (interpretada por Park Min-young), confirmándose sus sentimientos mutuos.

El tono suave y cálido de Onew queda a la perfección en esta escena con la balada "Mind warning", expresando las emociones palpitantes de aquellos que comenzaron a salir en secreto en la oficina.

Otra parte de la canción a cargo del líder de la extraordinaria boyband SHINee, perteneciente a la segunda generación del K-Pop, dice:

¿Te quedarás a mi lado?

Seré tu lugar de descanso

todos los días

Te haré reír

Siempre estaré aquí

aunque no diga nada

para que puedas sentirme

La única persona que me llenó por completo

vino a mí sin avisar

Tý y yo pasamos por momentos difíciles

Tras la estación fría,

caminamos juntos por este camino

Estoy emocionado

Supongo que tal vez es amor.

Cabe mencionar que "Las inclemencias del amor" estará disponible en Netflix México, una vez que termine de emitirse en el canal de televisión surcoreano jTBC. Por su parte la canción "Mind warning", ya puede disfrutarse a través de las diversas plataformas digitales de música.

El cantante de 32 años de edad y originario de Gwangmyeong, una ciudad en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, no es nuevo en las bandas sonoras de los dramas. Años atrás, grabó la canción "In your eyes" para el OST del K-Drama "To the beautiful you", así como "Moonlight", para el drama "Miss Korea".

Como solista, el Idol lanzó el mini álbum "Voice" con el tema principal "Blue", unos meses antes de su enlistamiento en el servicio militar, el cual todos los hombres de Corea del Sur deben realizar de manera obligatoria.