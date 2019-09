Ópera de Dallas cancela la actuación de Plácido Domingo

La Ópera de Dallas canceló un evento con Plácido Domingo programado para 2020, debido a las acusaciones de acoso y manoseo contra el superastro de la ópera. La ópera informó que retiró de su calendario la gala prevista para el 11 de marzo ante “los acontecimientos en curso en relación con las acusaciones hechas contra Plácido Domingo".

Once mujeres se pronunciaron en contra de Plácido Domingo en un reportaje de la AP publicado el jueves pasado, con nuevas denuncias de conducta sexual inapropiada contra el cantante.

En un comunicado, la vocera del tenor mencionó que las nuevas acusaciones estaban llenas de incongruencias, pero no proporcionó detalles. La vocera Nancy Seltzer no respondió de inmediato un email sobre la cancelación de la actuación de la Ópera de Dallas.

Nueve mujeres dijeron previamente a The Associated Press que habían sido acosadas por el astro.

La fastuosa producción fue el momento cumbre de la temporada 1999-2000 de la Ópera de Washington. “El Cid”, la obra de Jules Massenet sobre el legendario conquistador español, contaba con la actuación estelar de alguien con una reputación igualmente legendaria: Plácido Domingo, entonces director artístico de la compañía.

La ópera, que estaba siendo filmada en formato de alta resolución y transmitida por el canal PBS, era indudablemente la gran oportunidad profesional para una cantante de 28 años llamada Angela Turner Wilson, quien desempeñaba uno de los papeles estelares y había sido elogiada en las reseñas. “Yo sabía que ése iba a ser el comienzo de grandes logros para mí”, recordó recientemente la cantante.

Pero una tarde antes de la función, dijo, cuando ella y Domingo estaban uno al lado del otro colocándose el maquillaje, él se levantó de la silla, se paró detrás de ella y colocó las manos sobre sus hombros. Ella lo miraba en el espejo cuando, de pronto, le deslizó las manos debajo del sostén, dentro de su bata y le tocó los senos, recordó.

“Me dolió”, dijo la cantante a The Associated Press. “No fue suave, me apretó duro”. Añadió que después Domingo se dio media vuelta y se fue, dejándola atónita y humillada.

Angela Turner Wilson, hoy de 48 años y profesora de canto en Dallas, es una de 11 mujeres que hablaron después de que la AP reportó el 13 de agosto que numerosas mujeres acusaron a Domingo, nacido en España y casado desde hace muchos años, de acoso sexual, conducta lasciva y de perjudicarlas profesionalmente si lo rechazaban.