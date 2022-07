Operan a Jorge D'Alessio de las cuerdas vocales y estará sin hablar varios días

México. El cantante Jorge D´Alessio, integrante de la banda Matute, fue operado de las cuerdas vocales y estará sin hablar varios días, lo comparte él en Instagram.

Jorge D´Alessio comunica a sus fans que durante la mañana de este martes 12 de julio se sometió a una cirugía en las cuerdas vocales, espera recuperarse pronto y estará aislado totalmente para poder sanar.

"Me van a hacer una pequeña cirugía en la cuerda vocal derecha. En enero me lastimé, a veces uno calienta las cuerdas vocales antes de un concierto y me lastimé, no me cuidé y creció la lesión", cita Jorge en Instagram.

El hijo de la cantante Lupita D´Alessio especifica que permanecerá ocho días sin poder hablar, pero por sus redes sociales compartirá a sus seguidores cómo se siente y agradece muestas de cariño de antemano.

En reciente mensaje en Instagram, Jorge D'Alessio comparte que todo salió bien en su cirugía y esta duró 40 minutos; los médicos lograron quitarle la lesión: "mis cuerdas estarán al cien en unos días."

Semanas atrás, Jorge también estuvo hospitalizado a causa de varias infecciones estomacales y compartió en sus redes que se enfermó por comer enchiladas de pollo con mole en un restaurante.

Te recomendamos leer:

Jorge, de 47 años de edad, es hijo del fallecido actor y cantante Jorge Vargas, fallecido durante 2009 a causa de cáncer, y es hermano del también canante Ernesto D'Alessio.