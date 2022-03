"Oportunista y sin talento": Mhoni Vidente ATACA a Eugenio Derbez 

México.- Mhoni Vidente, la pitonisa favorita de redes sociales, de nueva cuenta dio noticia y esta vez no por sus predicciones, sino porque llamó "oportunista" y "sin talento" al actor, escritor, productor y comediante mexicano Eugenio Derbez.

Así lo hizo en sus redes sociales después de que el esposo de Alessandra Rosaldo ganara un premio Oscar por su participación en la película "CODA: Señales del corazón". La nacida en Cuba confesó que el extrabajador de Televisa no le cae bien.

Además, Mhoni Vidente resaltó que a Eugenio Derbez le "falta mucho criterio para ser un gran actor" como su madre Lucille Silvia Derbez Amézquita.

"Ahí estaba participando Eugenio Derbez, que estaban diciendo que no lo dejaron hablar. Me preguntan que si le tengo mala fe a Eugenio Derbez; no, pero tampoco me cae bien. Y se me hace que es una persona oportunista en todos los sentidos, que le falta mucho criterio para ser un gran actor como fue su mamá en su momento", dijo la pitonisa.

Recordemos que el intérprete del "Lonje Moco" subió al podio por una estatuilla de los Premios de la Academia por su participación como Bernardo Villalobos en el filme que ganó la categoría "Mejor Película".

El creador de La serie "La familia P. Luche" llegó al Dolby Theatre, en Hollywood, California, Estados Unidos, con un elegante traje oscuro. En el evento subió a recibir el reconocimiento de todas las estrellas presentes juntos a sus compañeros de pantalla.

El espectáculo mexicano no se hizo esperar y de inmediato felicitaron a su connacional por el premio Oscar, aunque Mhoni Vidente afirmó que no tiene talento para ser galardonado.