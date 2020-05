Oprah Winfrey ayudará a comunidades vulnerables donde creció

Oprah Winfrey está otorgando subvenciones a las ciudades que ha llamado su hogar a través de su fondo de alivio de coronavirus de $ 12 millones.

Ella anunció el miércoles que su Fundación Caritativa Oprah Winfrey donará dinero a organizaciones dedicadas a ayudar a las comunidades desatendidas en Chicago; Baltimore; Nashville, Tennessee; Milwaukee y Kosciusko, Mississippi, donde nació.

"La razón por la que estoy hablando de esto es porque habrá una necesidad de que las personas con medios den un paso adelante", dijo Winfrey en una entrevista con The Associated Press. “Quiero decir, esto no va a desaparecer. Incluso cuando el virus desaparece, la devastación dejada por las personas que no pueden trabajar durante meses que estaban reteniendo su sueldo a sueldo, que han agotado sus ahorros, la gente va a estar necesitada. Así que lo mío es buscar en su propio vecindario, en su propio patio trasero para ver cómo puede servir y dónde es más esencial su servicio. Ese es el trabajo esencial real, creo, para las personas de medios ”.

Después de hablar con el alcalde de Chicago, Lori Lightfoot y otros líderes, Winfrey decidió donar $ 5 millones a Live Healthy Chicago, que brinda apoyo inmediato a personas mayores y residentes de alto riesgo afectados por el coronavirus.

En Nashville, donde Winfrey vivió con su padre y comenzó su carrera en los medios, está donando $ 2 millones a NashvilleNurtures, una colaboración con la Iglesia Bautista Mount Zion y la Universidad Estatal de Tennessee, el alma mater de Winfrey. Planean alimentar a 10,000 familias en y alrededor de la ciudad.

En Milwaukee, donde vivía con su madre, Winfrey está ayudando a quienes necesitan vivienda y atención de salud mental con una donación de $ 100,000 a SaintA y The Nia Imani Family, Inc.

En Baltimore, donde Winfrey también desarrolló su carrera en los medios, está donando dinero a Living Classrooms Foundation y Center for Urban Families.

También dará $ 115,000 al Boys and Girls Club de East Mississippi.

"No me opongo a que las grandes organizaciones dispersen dinero, pero siempre me gusta hacer cosas de base en el terreno yo misma", dijo. “Mira, quiero poder llegar a las personas que han sido encarceladas y están saliendo de prisión. Quiero llegar a madres de violencia doméstica. Quiero llegar a la gente Quiero alimentar a la gente. Quiero ayudar a las personas a tener acceso a las pruebas ".

Winfrey dijo que ha estado confinada en su hogar desde el 11 de marzo, cuatro días después de concluir su gira de bienestar de nueve ciudades que visitó arenas como Barclays Center en Brooklyn y el Forum en Inglewood, California.

Ella anunció su Fondo de Ayuda COVID-19 el mes pasado, inicialmente dando $ 1 millón al Fondo de Alimentos de Estados Unidos. Ella dijo el miércoles que también otorgará subvenciones a la organización de defensa Global Citizen, New Mount Pilgrim Missionary Baptist Church en Chicago y Minnie’s Food Pantry en Plano, Texas, entre otras organizaciones.

Antes de dar millones a otros, Winfrey dijo que primero ayudó a las personas más cercanas a ella.

“Lo primero que hice fue comenzar en mi propia familia, personas que conocía que iban a ser tocadas y que no iban a tener trabajo. Luego me mudé a la gente con la que he trabajado y sabía quién tal vez estaría sin trabajo. Empecé literalmente aquí, trabajando para salir y luego en la comunidad. Entonces, las personas con las que no había hablado en años terminaron recibiendo cheques de mí como, "¿Qué es esto?", Dijo.

"Todos los primos y algunas tías, primero intenten ayudar a su propia familia", agregó. "No quería un anuncio sobre" salgo al mundo tratando de ayudar a otras personas "y luego su propia familia dice:" Oye, no puedo pagar mi factura ligera. No puedo pagar el alquiler ".

La semana pasada, Winfrey pronunció un discurso de graduación durante el evento virtual "Graduación 2020" de Facebook y preguntó a los graduados: "¿Cuál será su servicio esencial?" Ella dijo que se hizo la misma pregunta.

“Lo que ha hecho esta pandemia me ha hecho pensar en dar de manera diferente. ¿Cómo doy y quién está en el extremo receptor de eso, y cómo lo haces de tal manera que sostenga a las personas? En última instancia, siempre he creído que enseñas a la gente a pescar ... pero a veces la gente solo necesita pescado y un trozo de pan ", dijo. “A veces necesitas un poco de pescado, ¿de acuerdo? A veces no tienes tiempo para aprender a pescar. ¡Solo necesito un poco de pescado hoy!

