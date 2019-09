Oprah Winfrey quiere promover un estilo de vida saludable

Oprah Winfrey está llevando su espíritu motivador a la carretera a principios del próximo año con un recorrido por la arena para promover un estilo de vida más saludable.

El ex presentador del programa de entrevistas y jefe de la cadena de televisión OWN anunció el miércoles que la gira "Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus" comenzará el 4 de enero en Fort Lauderdale, Florida. Ella está trabajando en conjunto con WW (Reimagined Weight Watchers) para ofrecer un día completo de conversaciones de bienestar durante la gira de nueve ciudades. Ella hizo el anuncio en Facebook el miércoles.

La gira concluirá en Denver el 7 de marzo. También hará paradas en Los Ángeles; San Francisco Atlanta Dallas Charlotte, Carolina del Norte; Brooklyn, Nueva York; y St. Paul, Minnesota.

Es su primera gira nacional en cinco años. Ella ha estado en Canadá y Australia más recientemente.

Junto con invitados de alto perfil, Winfrey dijo que quiere empoderar al público para aprovechar su potencial. Los nombres de sus invitados se darán a conocer en una fecha posterior.

"Lo que sé con certeza es que todos podemos unirnos para apoyar una vida más fuerte, saludable y abundante, centrada en lo que nos hace sentir energizados, conectados y empoderados", dijo Winfrey en un comunicado. “Mientras viajo por el país, mi esperanza para esta experiencia es motivar a otros a dejar que 2020 sea el año de la transformación y el triunfo, comenzando por lo que nos hace sentir bien. Este es el año para avanzar, hagamos que suceda en 2020 ".

Winfrey ha realizado otras exitosas giras de conferencias, incluyendo "Oprah's The Life You Want Weekend" en 2014. "Oprah's Lifeclass" fue un espectáculo.

Durante su próxima gira, Winfrey hablará sobre su viaje de bienestar con los asistentes y ayudará a desarrollar su plan de acción 2020. También compartirá lo último en investigación de bienestar y ejercicios interactivos de libros.

Cada parada del tour presentará a Winfrey en una entrevista individual con un invitado famoso.

"Esta es una oportunidad extraordinaria para que (WW) haga lo que mejor hacemos: unir a las comunidades de personas con un objetivo compartido de salud y bienestar", dijo Mindy Grossman, presidenta y directora ejecutiva de WW.

Más de $ 1 millón de los ingresos de la gira beneficiarán a WW Good, el área filantrópica de la organización para ayudar a llevar alimentos frescos y saludables a las comunidades desatendidas.

