Orange is the New Black anuncia estreno de su última temporada

"Orange Is the New Black" se prepara para despedirse de sus fanáticos. El drama carcelario de Jenji Kohan, que se erigió como uno de los programas insignia de Netflix, llega a su fin con su séptima temporada que estará disponible a partir del 26 de julio en la plataforma de streaming.

Netflix anunció la última temporada de "Orange Is the New Black" con un video cargado de nostalgia, en el que se puede ver a las principales protagonistas de la serie (desde Taylor Schilling y Laura Prepon, a Natasha Lyonne y Danielle Brooks) interpretando el tema de los créditos del programa: "You've Got Time", de Regina Spektor, mientras recorren el set donde sus personajes fueron creciendo año a año.

Basada parcialmente en el libro autobiográfico de Piper Kerman (My Year in a Women's Prison) y creada por la showrunner de Weeds, la serie mostró cómo es la vida en la prisión Litchfield para un grupo de mujeres. De manera inmediata, la serie se destacó por tener un elenco de figuras diversas que propulsaron relatos tan crudos como hilarantes, con flashbacks que también se convirtieron en la marca registrada del programa.

"No se van a decepcionar, va a ser una temporada que no olvidarán y les vamos a dar todo lo que quieren y mucho más", prometió Uzo Aduba, quien fue premiada y cosechó elogios por su interpretación de Suzanne "Crazy Eyes" Warren.