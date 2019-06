Orange is the New Black lanza trailer de su temporada final

Netflix dio a conocer al fin la mañana de este miércoles, el esperado trailer de la temporada final de su aclamada y premiada serie "Orange is the New Black". Los millones de fans de esta serie auguran un final épico para esta historia que lo largo de siete años, nos ha contado y acercado a las historias de vida de las reclusas de Litchfield.

La temporada de despedida se estrenará en la plataforma de streaming Netflix el 26 de julio y contará con 13 capítulos dignos de un maratón. De acuerdo con el trailer los personajes principales tendrán que lidiar que nuevos retos que se presentarán en sus vidas. Además de la adaptación de Piper a su nueva vida tras quedar en libertad en la sexta temporada, también seremos testigos del destino de Taystee, el nacimiento del bebé de Lorna, a Blanca en el centro de detención de inmigrantes y lo que ocurre con Alex Vause ante la partida de su esposa Piper de Litchfield.

El trailer a la vez es muy nostálgico, ya que con imágenes de temporadas pasadas, muestra como la serie "Orange is the New Black" fue evolucionando desde que transmitió el primer capítulo el 11 de julio de 2013.

A lo largo del avance de la temporada final se señala:

El final épico de la serie que hizo historia, Orange trajo unión, inspiró cambio, hizo revolución, dio esperanza, Orange por siempre.

En mayo pasado Netflix anunció la última temporada de "Orange Is the New Black" con un video cargado de nostalgia, en el que se puede ver a las principales protagonistas de la serie (desde Taylor Schilling y Laura Prepon, a Natasha Lyonne y Danielle Brooks) interpretando el tema de los créditos del programa: "You've Got Time", de Regina Spektor, mientras recorren el set donde sus personajes fueron creciendo año a año.

Basada parcialmente en el libro autobiográfico de Piper Kerman (My Year in a Women's Prison) y creada por la showrunner de Weeds, la serie mostró cómo es la vida en la prisión Litchfield para un grupo de mujeres. De manera inmediata, la serie se destacó por tener un elenco de figuras diversas que propulsaron relatos tan crudos como hilarantes, con flashbacks que también se convirtieron en la marca registrada del programa.

"No se van a decepcionar, va a ser una temporada que no olvidarán y les vamos a dar todo lo que quieren y mucho más", prometió Uzo Aduba, quien fue premiada y cosechó elogios por su interpretación de Suzanne "Crazy Eyes" Warren.