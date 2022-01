Órgano de justicia de Colombia no hará retractarse a J Balvin por "Perra"

Bogotá. El Consejo de Estado de Colombia, que resuelve conflictos entre personas y entidades, rechazó una acción de tutela que pedía a J Balvin disculparse por ofender la dignidad de las mujeres y las comunidades negras en la canción y el videoclip de "Perra", en el que aparecen dos bailarinas negras como si fueran mascotas.

La tutela, presentada por Leonardo Santo Petro en su nombre y en el de las comunidades negras y afrodescendientes, se hacía por los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, buen nombre, dignidad y honra de las mujeres tras la difusión de la canción y por la omisión de las autoridades "al no tomar medidas restrictivas frente a dicha difusión".

Sin embargo, el Consejo de Estado la declaró "improcedente" porque el demandante no pertenece a las comunidades afrodescendientes y "no probó ser representante de un consejo mayor de las mencionadas comunidades" ni es mujer ni tampoco explicó "su interés legítimo particular y directo con el amparo".

J Balvin. Foto de Instagram

Por tanto, no se toman medidas para retirar el video ni para hacer que José Álvaro Osorio Balvin (J Balvin) se retracte o pida perdón a las comunidades afectadas.

"Perra", en la que colabora la dominicana Tokischa Altagracia, es parte del último disco del artista de Medellín, "Jose", y se difundió el pasado 26 de agosto, mientras que el videoclip se publicó el 8 de septiembre.

La canción, que habla de una forma sexual sobre una "perra en calor" que está "buscando un perro pa' quedarte pega", y sobre todo su video donde aparecen las mujeres negras haciendo de perras con correa provocó gran indignación por el contenido.

El video provocó hasta un regañina de su madre, Alba Mery, que aseguró que esa canción no era del "Josesito" que conocía. "No vi a José por ninguna parte", aseguró la mujer en el programa "Nos cogió la noche" de Cosmovisión.

Dada la repercusión, Balvin dijo que "eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración" y retiró el videoclip.

J Balvin, "El Niño de Medellín" se vio envuelto recientemente en otra polémica al aceptar el premio al Artista Afro Latino del Año de los Premios de Entretenimiento Africano de EEUU, a pesar de no ser afro ni tener ninguna raíz.