Orgullosa de sus raíces, Yalitza Aparicio modela un hermoso huipil que la hace lucir muy bella

Una pieza única modeló Yalitza , en esta ocasión enalteciendo sus raíces y olvidándose de todas aquellas costosas prendas de marca con las que últimamente se ha dejado ver y que bastante polémica han generado, pues la han tachado de volverse una presumida y hasta de que se le subió la fama, críticas que no le importan ni en lo más mínimo, según ha dejado en claro.

La protagonista del filme Roma , de Alfonso Cuarón, volvió a deslumbrar con una prenda tradicional oaxaqueña que demuestra lo orgullosa que está de ser una mujer indígena. Cabe destacar que desde que debutó en el cine, la actriz no ha dejado de lado sus raíces y las enaltece con mucho respeto.

México.- Siempre orgullosa de sus raíces, la actriz mexicana Yalitza Aparicio modeló un tradicional huipil que la hizo lucir de lo más hermosa y los comentarios elogiando su belleza y orgullo por México no se hicieron esperar.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.