Origel y el por qué se niega a dar un centavo a Flor Rubio

El periodista Juan José Origel hizo acto de presencia en un evento público celebrado el pasado domingo en la Ciudad de México, y medios de comunicación lo abordaron para preguntarle respecto a su situación legal ante la periodista Flor Rubio, quien lo demandó por haberla difamado.

De acuerdo a reporte de distintos medios y portales de internet, Origel se niega a darle tan siquiera un centavo.



"Yo no tengo porqué pagar, porque yo no cometí ningún error. O sea, si yo en mi programa o delante de ustedes me pongo hablar de una persona estoy de acuerdo, estoy ante las cámaras y entonces es mi responsabilidad. "

Y continúa: "Pero si yo estoy en una fiesta, que era privada, según ella dice que es evento público, sí, pero el evento se llevó adentro donde el gobernador (de Guerrero, Héctor Astudillo) entrega un reconocimiento a la señora Pinal. Acto segundo, un brindis, un cóctel en el jardín del hotel, ¿cómo se meten? Por eso cada vez dejan entrar menos a la prensa, porque si tú vas y estás tomando la copa, aparte quien no dice 20 mil cosas en una fiesta".

El periodista reiteró que todo esto para él fue terrible muy, dolorosa sobre todo porque se le fue el platicar.



A pregunta expresa sobre que Gabriel Cuevas (quien aparece en el material) lo demandaría, el también conductor respondió: "¿Qué, qué...?. (ríe). ¿Otra demanda? ¡Qué poca! Bueno, pues mira, ni modo...¡que la aviente!".

El comunicador confía que la resolución del caso lo favorezca, y reveló que en dos ocasiones ha ofrecido disculpas a Flor Rubio.

"Si quiere que le pida disculpas, en donde quiera se las pido. Ofrezco las disculpas que ella quiera, porque es mujer y la tengo que respetar", finalizó.