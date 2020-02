Orson Bean, actor y comediante muere tras ser atropellado

Los Ángeles, California.- El conocido actor y comediante Orson Bean murió luego de ser atropellado por un automóvil. Tenía 91 años. La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó su muerte la noche de ayer viernes, informando que estaba siendo investigada como una muerte "relacionada con el tráfico".

El oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, Drake Madison, dio a conocer que un hombre estaba cruzando la calle fuera de un cruce de peatones en el vecindario de Venecia, cuando fue atropellado por un vehículo. Un segundo conductor lo golpeó en lo que la policía dice que fue la colisión fatal. Ambos conductores permanecieron en la escena, ninguno sufrió daños y la muerte de Orson Bean fue tratada como un accidente.

El estilo de Orson Bean atrajo tanto a Jack Paar como a Johnny Carson, y apareció en "The Tonight Show" más de 200 veces. Foto: EFE

Orson Bean apareció en varias películas, en particular "Anatomy of a Murder" y "Being John Malkovich"; protagonizó varias producciones de Broadway, recibiendo un guiño del Tony por el musical de 1962 Comden-Green "Subways Are for Sleeping". Los fanáticos lo recordaban más por sus muchas apariciones en televisión desde la década de 1950 en adelante.

"Señor. La cara de Bean se ve envuelta en una sonrisa maliciosa, algo así como la expresión de un niño cuando introduce su mano en el tarro de galletas", señaló el New York Times en una reseña de su programa de variedades de 1954, "El ángel azul".

Una cualidad de ser agradable, incluso cuando sus bromas se caen.

Nacido en Burlington, Vermont, en 1928 como Dallas Frederick Burrows, nunca perdió el acento yanqui que resultó ser un complemento perfecto para la narración seca y lacónica que lo estableció como humorista popular. Había elegido el nombre artístico de Orson Bean "porque sonaba gracioso".

Tenía una hija, Michele, de su primer matrimonio con Jacqueline de Sibour, y sus hijos Max y Ezekiel y su hija Susannah de su matrimonio con Carolyn Maxwell.