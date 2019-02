Óscar 2019. Dónde y a qué hora ver la premiación en vivo

Los Ángeles.- No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumple, y la gala de los Premios Óscar 2019 está a la vuelta de la esquina y muchos se pregutnan a ¿dónde y a qué hora ver la premiación en vivo?. Los Premios Óscar 2019 se llevarán acabo de este domingo 24 y lunes 25 de febrero, en en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La tan esperada gala arrancará antes de la media noche hora española con la alfombra roja, por la que desfilarán a partir de las 23.30 hora (a partir de las 17.00 horas México) las grandes figuras de Hollywood. Toda la previa se podrá seguir a través del canal #0, en el dial 7 de Movistar+, y en Movistar Estrenos (dial 30).

Los Ángeles tiene ya todo preparado para la 91 edición de los Óscar, unos premios en los que, al margen de aspirantes de renombre como "Roma", "The Favourite" o "Green Book", destaca la ausencia de un presentador en la gala y la presencia de mucha música en la ceremonia.

Llamada de última hora para los rezagados. AMPLIAMOS el plazo de votación hasta las 23:00h. Escoge tus favoritos de este año en los #TúEntregasElOscar. Mañana anunciamos los resultados: os esperamos a las 19.30 hora en el canal de YouTube de @ecartelera. https://t.co/jtqSaHvfO5 pic.twitter.com/s0ZoeyYIid — Premios Oscar (@PremiosOscar) 23 de febrero de 2019

Las películas nominadas al Óscar, van desde una taquillera película de superhéroes a una comedia monárquica poco convencional, pasando por una íntima oda en blanco y negro al México de los 70, las nominadas al Óscar a mejor película son más variadas que nunca.

A partir de las 00.30 horas la gala pasará únicamente al dial Movistar Estrenos, en donde se retransmitirá en directo toda la ceremonia.