Oscar 2022: ¿Quiénes ganaron en la edición 94 de los Premios de la Academia?

California.- La edición número 94 de los premios Oscar dejó ganadores esperados y otros no tanto la noche de este domingo 27 de marzo en el 'Dolby Theatre' de Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La película "CODA: Señales del corazón", donde participa el mexicano Eugenio Derbez con el personaje de Bernando Villalobos se llevó tres estatuillas de los premios de la Académica en las categorías de mejor película, mejor actor de reparto (Troy Kotsur) y mejor guión adaptado (Siân Heder).

Otro filme destacado en la entrega de los Oscares fue "Dune", que se llevó las seis ternas: Mejor banda sonora original (Hans Zimmer), mejor montaje (Joe Walker), mejor fotografía (Greig Fraser), mejor sonido, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales.

Dos de las categorías más esperadas, mejor actriz y mejor actor, fueron ganadas por Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye" y Will Smith, por "King Richard" respectivamente; mientras que la presea a mejor dirección fue obtenida por Jane Campion, por "The Power of the Dog".

A continuación la lista completa de ganadores:

MEJOR PELÍCULA:

"CODA".

MEJOR DIRECCIÓN:

Jane Campion, por "The Power of the Dog".

MEJOR ACTRIZ:

Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye".

MEJOR ACTOR:

Will Smith, por "King Richard".

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Ariana Debose, por "West Side Story".

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Troy Kotsur, por "CODA".

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

"Encanto", de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer.

MEJOR GUION ORIGINAL:

Kenneth Branagh, por "Belfast".

MEJOR GUION ADAPTADO:

Siân Heder, por "CODA".

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL:

"Drive my Car" (Japón).

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

"No Time to Die" de Billie Eilish y Finneas O´Connell, por "No time to die".

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL:

Hans Zimmer, por "Dune".

MEJOR MONTAJE:

Joe Walker, por "Dune".

MEJOR FOTOGRAFÍA:

Greig Fraser, por "Dune".

MEJOR SONIDO:

"Dune".

MEJOR VESTUARIO:

Jenny Beavan, por "Cruella".

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

"The Windshield Wiper", de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

MEJOR CORTOMETRAJE:

"The Long Goodbye", de Aneil Karia y Riz Ahmed.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL:

"Summer of soul", de Ahmir 'Questlove' Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

"The Queen of Basketball".

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

"The Eyes of Tammy Faye".

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN.

"Dune".

MEJORES EFECTOS VISUALES:

"Dune".