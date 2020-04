Óscar Burgos sale en defensa de su ex esposa Karla Panini

Óscar Burgos compartió recientemente en sus redes sociales unos videos donde mostraba a sus seguidores, la convivencia que tuvo con su ex esposa Karla Panini y Américo Garza, lo que ha causado gran controversia.

"¿Y si me caso contigo mejor?", preguntó Óscar Burgos ("El Perro Guarumo") a Américo Garza al verlo cocinar; ante esto las esposas de ambos reaccionaron de la siguiente manera: "¿van a hacer cambio?", cuestionó Carolina Castro (esposa de Óscar), mientras que Karla Panini entre risas le dijo a "El Perro Guarumo", "¿quieres más problemas? A ti te gustan los problemas". Usuarios de redes sociales manifestaron que todos ellos se estaban burlando de la polémica de la ex Lavandera (la traición a su amiga Karla Luna).

Ante las críticas que ha recibido su ex Karla Panini, el también productor de televisión Óscar Burgos salió en su defensa, "me han dicho cosas horribles por este video, me da tristeza que no les importa lastimar a nuestro hijo Gabriel que ninguna culpa tiene y él sólo quiere ver a su mamá y su papá llevarse bien, lo que cualquier niño quisiera".

No les importa eso, es más fuerte su rencor y su odio.

Me han dicho cosas horribles por este video, me da tristeza que no les importa lastimar a nuestro hijo Gabriel que ninguna culpa tiene y el solo quiere ver a su mamá y su papá llevarse bien, lo que cualquier niño quisiera. No les importa eso, es más fuerte su rencor y su odio. pic.twitter.com/TCKlO8WXHq — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) April 22, 2020

Adal Ramones apoya a Óscar Burgos

Adal Ramones sorprendió al responder al tuit de Óscar Burgos, "la gente no está dolida por lo que ocurre en estos momentos, hay gente rota desde que pisó este mundo, agrietadas por dentro, hay que comprenderlas y dejarlas pasar, alguien en algún momento, les dará amor y entenderán lo mal que estaban...Ud. muy bien".

"El Perro Guarumo" agradeció el apoyo de Adal Ramones.

Gracias, Adal �� recibe un fuerte abrazo y como siempre; todo mi cariño ❤️ https://t.co/eBbSxsPLG0 — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) April 23, 2020

