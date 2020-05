Óscar Chávez con sus canciones les dijo sus verdades a los políticos

Promesitas, La casita y La matanza de Tlatelolco son solamente algunas de las muchas canciones con las que Óscar Chávez alzó su voz para decirles sus verdades a los políticos mexicanos en más de una ocasión.

Óscar Chávez se caracterizó por ser un cantautor que nunca temió decir la verdad a muchos políticos sobre su proceder en alguna parte de la historia de México y de su vida.

Óscar Chávez murió este día jueves en Ciudad de México supuestamente a causa de coronavirus COVID-19 y con su deceso surge una leyenda musical.

Chávez defendió al zapatismo a través de sus canciones y jamás le dedicó algún tema a un político en particular. A la clase política la criticó con Se vende mi país.



La Masacre de Tlatelolco en Ciudad de México ocurrida el 2 de octubre de 2018 le inspiró al artista cantar La Masacre de Tlatelolco, una de sus más aplaudidas en los conciertos que daba en vivo.

La traición del mal gobierno no acababa de acabar y hasta al pin... de Toledo un balazo le fue a dar. Que me voy, que me voy p'al paredón, ya parece que la llevo como espina en el talón", dice parte d ela letra de La Masacre de Tlatelolco.