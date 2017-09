Óscar a Tomassi: ¡Perdóname, jamás te dejaré de amar!

Oscar Ruiz, marido del actor Alejandro Tomassi, sigue adelante en su proceso de rehabilitación tras haber sufrido violencia en su relación de pareja con él.

En entrevista con "Ventaneando", Ruiz informa de cómo va su rehabilitación, y también pide perdón a Tomassi, a quien se refiere como el amor de su vida.

Acudió al Centro de atención de Riesgos Victimales de la PGR para una serie de pruebas, y él explica en qué consisten.

Ruiz reconoce que es difícil pasar por esta situación.

"No podía permitir siguiendo así. Él me hacía daño, se lo hacía y me lo hacía a mi mismo. El día que me lo tope no sé como le voy a hacer para evitar correr y agarrarlo a besos."