"Osito panda", se burla Carlos Trejo de Alfredo Adame por pelea en las calles de la CDMX

México.- Luego de que se viralizara en redes sociales un video donde aparece el actor Alfredo Adame agarrándose a golpes con un hombre y una mujer en plena vía pública, el especialista en fenómenos paranormales, Carlos Trejo, se burló del ex candidato político.

En un video que subió a sus plataformas virtuales, Trejo, quien sostiene una enemistad de años con Adame, comparó al actor con un "osito panda", al verlo caer al suelo varias veces durante su pelea.

"Pérate, o sea, osito panda, no juegues, o sea tu bómboro quiña quiña. ¡Que risa! si no fuera por estos y los días de quincena, no sé que haría", comentó el especialista en fenómenos paranormales entre risas.

El autodenominado "Cazafantasmas" informó que se encontraba en el gimnasio cuando las personas comenzaron a mandarle el video del conflicto en el que se vio involucrado el también presentador mexicano.

"No es posible que le sigan dando aire y lo sigan invitando a programas, lo único que están fomentando esos productores es darle vida a este enfermo que nada más viene agrediendo a las mujeres", reclamó.

Asimismo, tras burlarse de los golpes que recibió Alfredo Adame, Carlos Trejo no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra las televisoras, señalando que a pesar de las actitudes que ha asumido, lo siguen invitando a diferentes programas.

"Bravo cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaj tirado en la calle jajajaja ", escribió Trejo en su cuenta oficial de Twitter.

Este martes, en las redes sociales se hizo tendencia el nombre de Alfredo Adame al compartir decenas de usuarios los videos, desde distintos ángulos, de la riña que el actor mexicano protagonizó al lado de una pareja y su hija. Los internautas no tardaron en llenar las plataformas virtuales con decenas de memes de la situación por la que pasó el ex candidato a diputado.

Por lo que se puede ver en los videos compartidos, al parecer Adame se encontraba intentando quitarle un celular a una mujer, razón por la que su pareja y su hija entraron en el conflicto y propinaron varios golpes en todo el cuerpo del conductor.