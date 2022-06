Oskarín el payaso de Los Destrampados se quita el maquillaje en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Oscar Gutiérrez, de 37 años de edad, mejor conocido en el mundo de la farándula como El Payaso Oskarín dio mucho de que hablar en la final de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues tras su eliminación del programa decidió despedirse no solo de sus compañeros, sino de sus televidentes con el rostro sin nada de maquillaje.

"En esta gran final yo me quiero despedir, tú sabes lo importante que es para mí quiero agradecerle a la gente y el único regalo que yo puedo hacer es enseñarles que debajo de esto, esto es muy importante para mí, esto es mi agradecimiento para la gente que está haya, para todos los que me apoyan", dijo al irse de la final.

Pues como algunos ya lo saben, Oskarín siempre se dejó ver con el maquillaje de payaso que lo caracterizado en la pantalla chica desde hace unos años, es por eso que quiso que su salida de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! fuera de lo más épica.

"Amigoooo me rompiste en el alma ver tu desnudez de tu personaje, este hombre sin disfraz fue quien me ganó desde el primer día. Estoy muy orgulloso de ti, y tu lo sabes, eras mi gallo. Ahora a celebrar", "Me encantaría ver a Oskarin en otro proyecto o reality porque se entregó en cuerpo y alma que ojalá pueda ver a Oskarin nuevamente partirse el lomo y bravo Oskarin la rompiste cañón", "Todo un valiente, el verdadero ganador, mil respetos para el gran oskarin", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Oskarín fue considerado uno de los personajes más queridos en el reality show, pues desde el día uno lo dio todo en cada una de las competencias, aunque también estuvo metido en la polémica por diversas razones, pues se peleó un par de veces con Alfredo Adame quien al final fue el ganador.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho acerca de la victoria de Alfredo Adame, quien se llevó el millón de pesos, pues para muchos Oskarín o Guty Carrera, fueron quienes debieron haber ganado el primer de dicha competencia donde hubo de todo.