Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel más enamorados que nunca en divertida foto

Osvaldo Benavides de 42 años de edad y su novia Esmeralda Pimentel de 32, tienes las redes sociales hechas loca debido al romance que los dos comparten, pues se había dicho anteriormente que habían terminado, pero una foto demostró que su amor está más fuerte que nunca, ya que se le ves muy felices.

Fue en la cuenta de Instagram del actor mexicano donde se le puede ver muy feliz y contento a lado de la actriz mexicana, recordemos que ambos mantuvieron alejado su romance del ojo público, pues no querían que los medios cuestionaran dicha relación, pero ahora más que nunca se les ve a las dos estrellas muy contentas.

En la foto se puede ver a Esmeralda Pimentel con su peinado corto y bien peinada mientras que el histrión aparece con una gran melena, por lo que decidieron bromear un poco con sus fans quienes le hicieron saber que se ven muy bien juntos, además le pidieron que sigan siendo felices, pues muchas parejas del espectáculo terminan muy pronto sus romances por diversas situaciones.

"Cómo será un bebé de este par? Me gustaría verlo pronto", "Tan bellos aun así despeinado @esmepimentel @osvaldobenavides", "Estuvieron juntos en Canadá porque son parte del cast de la 4ta temporada de The Good Doctor, así que, por qué no?", "No se puede creer en los videos porque los protagonistas nunca hablan y las fotos siempre son ya viejas", son los comentarios de las redes.

Otra de las cosas que siempre llamó al atención de estos famosos es que jamás han dado de que hablar como se dijo anteriormente pues cuando han sido cuestionados en algún momento ellos prefieren hablar de su carrera que de su vida personal.

Amor en serie

Para quienes no saben como se conoció este par fue por medio de La Bella y la Bestia donde el amor tocó las puertas de Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel, aunque en un principio se negó el romance, fue hasta hace poco que se supo de su relación.

Como era de esperarse los fans reaccionaron de inmediato afirmando que hacen una pareja maravillosa.

