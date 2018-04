Osvaldo de León es un tramposo con mucha suerte

Pocos más de dos años tuvieron que pasar para que llegara a las pantallas mexicanas la cinta cómica Tramposos con suerte, misma que es protagonizada por Osvaldo de Léon, Ana Layevska y Guillermo Iván.

"En el cine nunca se sabe, la distribuidora es la que decide y se guía por el vecino de arriba, en un momento pensé que se iba a enlatar como decimos los actores, pero es un miedo natural".

Osvaldo se siente contento con esta película. Foto: Cortesía

SINOPSIS

La cinta relata la historia de tres actores se les dificulta encontrar trabajo. Pero en esta búsqueda por encontrar una fuente de ingresos descubren una muy buena oportunidad, se emplean para interpretar a personas y realizar las intenciones de sus clientes, como apoyarlos en obtener reconocimiento social, ayudarles a terminar con su pareja o hacerse pasar como individuos que trabajan en un alto cargo y así ganarse la confianza de las víctimas que pretenden estafar.

"La película toca temas como cuando los actores en enfrentan al rechazo que no te fue bien en el trabajo, esa frustración que vas casting tras casting y a nadie le importa y nadie sabe lo que te cuesta llegar ahí. Eso fue lo que me gustó del guion".

Hay una escena de la cinta que marcó a Osvaldo y que no la puede olvidar "se me hacía un nudo en la garganta cuando hablan mal del personaje de Guillermo Iván, justo estábamos diciendo eso todo el día, pensábamos que todo mundo se iba a identificar porque es una crisis que se pasa mucha gente. Jugamos roles, nos ponemos mascaras y salimos a la calle, vivimos una crisis actuando".

Pero, ¿por qué ver esta película?, Osvaldo asegura que el público se va a divertir y va a pasar un buen momento. "Es de esas películas que no pretenden nada, es para hacerte reír y divertirte, es para que vayas a verla y te rías, es de esas películas que las vas a ver y se te va muy rápido el tiempo porque es una comedia donde están pasando muchas cosas, el tiempo vuela, es una película que puede gustar, sobretodo por la situación política, pueden irse a distraer, nos prometen risas".

PRÓXIMOS PROYECTOS

El actor comparte que actualmente pasa por un buen golpe de suerte, pues hace apenas unos días terminó un proyecto de televisión que marcó su carrera, termino con su papel protagónico en la telenovela Sin tu mirada y con el estreno de esta película va todo perfecto.

"Es un sueño, finalmente la película estrena, ya de por si cuando la vas a ver en la pantalla grande a mi me causa cosquillitas, es como cuando tenía 15 años y salía por primera vez con una chica, a mi me genera eso, porque no sé qué voy a ver, no sé cómo la editaron, cómo me voy a ver allá arriba, eso me gusta, ahora sí que son sentimientos encontrados".

Otra de las facetas que vive De León hoy en día es por el lado de la producción y eso también le apasiona mucho.

"Estamos esperando el estreno de Welcome to Acapulco, es una película donde estuve metido en el campo de producción desde atrás. Ahorita estamos filmando otra película y acabo de conseguir que Adriana Barraza fuera mi madre, con un productor muy conocido estadounidense, llevamos la mitad hecha en Cuba y el resto en Nueva York".

También pretende tomar un descaso en los próximos días y dedicárselo a su esposa y a sus dos pequeñas hijas. "Mi mujer se suma en Puerto Rico a una serie de Netflix, entonces me iré para ayudarla con las niñas, estando de nana y a vacacionar".

OPINIÓN

Para Osvaldo el que ya no haya contratos de exclusividad es bueno, asume que esto les exige a los actores prepararse más.

"Creo que la competencia siempre es buenísima en cualquier mercado, si tomamos por ejemplo los países que lo hacen bien como España, Inglaterra y Estados Unidos, que los actores y directores van y vienen, crean contenidos por todos lados, están haciendo más cosas y siento que es bueno. Ahora el espectador se va para donde él quiere y eso lo hace demandante y que nosotros tengamos que mejorar nuestro trabajo, eso también nos empuja a salir de nuestra zona de confort".

DATO

En la película también actúan Daniela Zavala, Ramiro Fumazoni, Viviana Serna, Leticia Huijara, Manu Nna,Harold Torres, Ignacio Flores y Analay Rodríguez. Esta cinta, producida por DMM Films México.