Oswaldo Zárate disfruta el éxito de su carrera actoral

En el mejor momento de su carrera se encuentra el joven actor Oswaldo Zárate al estrenar la segunda temporada de la serie De brutas, nada, y a su vez con su extraordinaria participación en 40 y 20, pero sobre todo, con las oportunidades de trabajo que este año vienen para él. En entrevista por vía telefónica, el histrión compartió más detalles del personaje de Miguel, así como de las tres películas que estrenará este año.

Su personaje

La segunda temporada de la serie De brutas, nada, se estrenó ayer, y al actor esto lo tiene bastante contento, ya que asegura que esta nueva temporada se hizo con muchísimo amor, además que para muchos de los actores llegó en el mejor momento de sus carreras. El actor dijo que esta ocasión, Miguel, su personaje, va a llorar el doble o el triple que en la primera temporada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, seguirá muy sensible porque está en la etapa mas importante de su vida, en la búsqueda del amor. Adelantó que en esta segunda temporada en la vida de Miguel se atraviesa una chica de un oficio bastante criticado por la sociedad y que pese a los consejos de sus amigos, se aventará a vivir una relación la cual nadie se espera.

Aseguró también que Miguel se va a ganar el corazón de más personas, porque el personaje seguirá llevando la batuta y ese estilo de comedia, gracias a que le pasa todo lo que no le sucede a las demás personas.

Buen inicio de año disfruta el joven actor.

Aprendizajes

Para Oswaldo Zárate, Miguel es un personaje hermoso, que llegó en el mejor momento de su vida, y confesó que con este personaje sabía que tenía oro en sus manos y a su vez podía tocar las fibras de las personas por medio de lo más bonito y difícil, que es la comedia.

En cuanto a la preparación y seguimiento de este personaje, dijo que no dejó ir ninguna escena, tanto en la primera como en la segunda temporada, ya que todas están “sudadas” por Oswaldo.

Lo que sí dejó muy en claro es que el personaje de Miguel si tiene su misma energía, pero lo que le sucede en la vida y las decisiones que toma el personaje en esta segunda temporada obviamente han sido un crecimiento espectacular para su persona, ya que él no haría lo que Miguel hizo en la historia, tomar las decisiones con base en sus emociones.

La serie 40 y 20

Por trabajo no ha parado, ya que además, en febrero estrenará la sexta temporada de 40 y 20, lo cual también lo tiene contento, y no sólo hacer series para las plataformas de paga, sino por la oportunidad que también ha tenido de trabajar en televisión abierta, lo cual aseguró que no dejaría de realizar ya que para él es importante seguir conectado con toda esa gente que no tiene para pagar el servicio de una plataforma.

Asimismo, agradeció a Gustavo Loza esta oportunidad en estar en 40 y 20, una serie que tendrá invitados muy interesantes en esta nueva fase. Y precisamente adelantó que uno de ellos es Emilio Azcárraga, dueño de Televisa.

Proyectos 2021

Todo indica que el 2021 será un buen año para el tapatío, ya que entre sus proyectos están tres películas. La primera se titula Homicidio culposo, que se filmó en su tierra natal, en la cual participan como protagonistas los actores jaliscienses Christian Vázquez, Paulina de Alba y Elsa Ortiz. Para Oswaldo, lo que realmente llamó su atención y desde luego disfrutó de esta película, fue regresar a su tierra y trabajar al lado de su mejor amigo, Christian Vázquez.

La otra cinta se titula, El club de los corazones rotos, una historia de cuatro amigos que se quedan solteros y que hacen un pacto para enamorar a la misma chava.

La tercera lleva por nombre Hijo de familia, la cual dirige Rafa Lara, quien también es director de la serie De brutas, nada. Aún sin tener fecha definida para el estreno de estas películas por motivos de la pandemia, el actor espera que muy pronto las pueda disfrutar la gente.

Anhela dar vida a un homosexual

Con el mismo entusiasmo e interés que Oswaldo ha manifestado a sus anteriores trabajos, expresó que le gustaría dar vida a un personaje que toque esa parte de la sexualidad y aseguró que justamente esta tallereando una película en la que se le propuso hacer un personaje que llame su atención, y si las cosas se dan, muy pronto cumplirá ese reto.

Y es que su interés en este tema es básicamente por la manera en que se esta promoviendo la diversidad sexual y aseguró que de llevarlo a la pantalla, lo haría con mucha honra y respeto, ya que a pesar de que estamos en el 2021, todavía hay prejuicios muy fuertes en la familias mexicanas y latinas.

Por último, Oswaldo Zárate aprovechó la oportunidad para agradecer a la gente que ha aceptado la primera temporada de la serie De brutas nada, y por permitirles llegar a los hogares, ya que en muchas ocasiones, a los proyectos mexicanos le dan la vuelta.

Pidió también su apoyo a las personas para que ayuden a que estas historias se lleven a la pantalla, ya que no todo es narcotráfico, sino también tiene que existir la comedia para disfrutarse en familia.