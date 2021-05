Otorgan a Lady Gaga la llave de la ciudad de West Hollywood y declaran el 'Día de Born This Way'

A 10 años del lanzamiento del considerado su álbum más importante ‘Born This Way’, Lady Gaga fue honrada con un evento especial en la ciudad de West Hollywood, California, donde se le otorgó la llave de la ciudad. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

La cantante neoyorkina Lady Gaga, quien radica en Los Ángeles desde hace un tiempo, lanzó el 23 de mayo de 2011 su segundo álbum de estudio ‘Born This Way’, tras el éxito de ‘The Fame’ y su edición extendida ‘The Fame Monster’.

Razón de ello, se declaró oficialmente en la ciudad de West Hollywood el ‘Día de Born This Way’, por lo que cada año se celebrará este día en honor al álbum de la cantante que generó un gran impacto para la comunidad LGBT+.

Este domingo, Lady Gaga acudió al evento en honor al aniversario del álbum, portando una playera con una de las fotografías de la sesión de fotos para el disco, y el cabello castaño como lo llevó para las grabaciones de la película ‘House Of Gucci’ en Italia.

El boulevard Robertson, uno de los principales de West Hollywood, fue pintado con el nombre de ‘Born This Way’ con los colores de la bandera LGBT+, que sirvió como alfombra roja donde cientos de fanáticos recibieron a la cantante en su llegada al evento.

Fue la alcaldesa de West Hollywood , Lindsey P. Horvath, quien hizo la entrega oficial de la llave de la ciudad y del oficio donde se acredita al 23 de mayo como el ‘Día de Born This Way’. Lady Gaga, visiblemente contenta, dio un discurso de agradecimiento:

“Gracias por esta llave. Ustedes han sido… yo sé que esto sonará cursi para muchas personas, pero no para mí. Ustedes han sido la p*ta llave de mi corazón por un largo tiempo”, dijo, provocando risas entre los asistentes. “Honraré y atesoraré esto, y prometo que siempre estaré aquí para este día”.

Lady Gaga, quien siempre ha sido conocida por su estrecha relación con sus fanáticos, a quienes con cariño apodó ‘Little Monsters’, procedió a celebrar en compañía de ellos una década del álbum.

“Siempre estaré aquí este día para celebrar con ustedes, para sentir alegría con ustedes, para llorar con ustedes, reír con ustedes porque, ¿saben lo que somos? Somos poetas, y así hablamos entre nosotros”, añadió. “Los amo, vamos a divertirnos”.

‘Born This Way’ se trata del segundo álbum de estudio de Lady Gaga, que fue lanzado el 23 de mayo de 2011, trayendo a la cantante controversia por sus temas religiosos y por su mensaje de liberación a la comunidad LGBT+, razón por la que se considera uno de los más importantes para este grupo y para la carrera de la también actriz.

De él, se desprenden éxitos mundiales como ‘Born This Way’, ‘Judas’, ‘The Edge Of Glory’, ‘Yoü And I’ y ‘Marry The Night’, además de dar a Lady Gaga el elogio del público y de la crítica musical, y vender más de un millón de copias durante su primera semana de lanzamiento.

