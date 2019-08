Otra acusasión de acoso sexual para Katy Perry

De nuevo, Katy Perry está envuelta en el escándalo, la cantante fue acusada por acoso sexual por la conductora Tina Kandeleki, esta es la segunda vez que la acusan por algo similar y sus fanáticos están enfureciendo.

De acuerdo con un diario ruso, Tina Kandeleki aseguró que Perry intentó besarla y la incomodó durante una fiesta llamada "The One That Got Away" (título de uno de sus más exitosos sencillos), todo esto mientras se encontraba bajo los flujos del alcohol.

La conductora, quien también es modelo, contó que a pesar de haberse negado a que Perry la tocara y la besara, ella no cesó con sus insinuaciones.

Kandeleki reveló que dedidió contar su experiencia tras las acusaciones que hizo el modelo Josh Kloss, quien revela haber sido denigrado por la interprete de 'Never Really Over' durante el rodaje de su vídeo musical "Teenage Dream".

Este es apenas otro escándalo de la cantante, pues recientemente se le acusó de plagio en una de sus canciones y perdió la lucha ante esto, ella tendrá que pagar miles de dólares al interprete de 'Joyful Noise'.