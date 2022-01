¡Otra vez! Andrea Legarreta vuelve a contagiarse de Covid-19

México.- Sigue el Covid-19 atacando a los conductores del programa Hoy, esta semana se ha dado a conocer que Andrea Legarreta y Andrea Escalona han dado positivo a la enfermedad. A través de una videollamada con el resto del elenco compartieron cómo se sienten al respecto.

La esposa de Erik Rubín reveló en la conversación que el viernes pasado se realizó una prueba PCR, pero dio negativo, aunque todo cambió luego de que el domingo comenzara con síntomas comunes del virus como dolor de cabeza y de cuerpo, luego se enteró que es positiva.

Andrea Legarreta compartió que, a diferencia de la primera vez que padeció Covid-19, en esta ocasión todo es más relajado y pareciera sólo como una gripe, motivo por el que destacó la importancia de la vacunación y lo que puede evitar estar completamente vacunado.

"No es que ahorita esté impresionante, pero acuérdense la vez que nos enlazamos cuando me dio por primera vez y yo recuerdo todo lo que sentía, no estábamos vacunados y sí hay una gran diferencia, me siento con una gripe", reveló durante la videollamada.

Andrea Escalona, por su lado, también compartió un poco sobre su estado de salud y explicó que la prueba se la hizo el pasado domingo. Asimismo, recordó a su mamá, la productora Magda Rodríguez, fallecida en noviembre de 2020, lo que la puso muy emotiva.

"Me siento bien, estoy en mi casa guardadita, me dio un poco lo emocional por acordarme del Covid-19 pasado que perdimos a Magdita, pero vamos muy bien y me siento positiva", externó.

Los nuevos casos de contagio de la casa de Hoy llegan luego de que Raúl Araiza y Arath de la Torres se ausentaran algunos días del matutino debido a que padecieron Covid-19. Por otro lado, Paul Stanley se mantuvo aislado algunos días sólo por precaución.

Leer más: Así reaccionó Ángela Aguilar a sus 7 nominaciones a Premio Lo Nuestro; competirá con Majo Aguilar