¿Otra vez? Aseguran que Eduin Caz habría sido INFIEL con bella chica trans (FOTO)

México. Una imagen se viraliza y en ella aparece el cantante Eduin Caz junto a una bella chica trans, con quien supuestamente le habría sido infiel a su esposa.

La fama de los cantantes es sinónimo de "dimes y diretes" en sus vidas privadas, y es el caso que ocupa ahora a Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, quien ha consguido el éxito en los dos últimos años de una manera impresionante.

En varios portales de noticias se reporta que Eduin le habría sido "infiel" a su esposa Daisy con una chica trans, lo comparte por ejemplo el programa de YouTube Chisme No Like.

En dicha emisión refieren que una usuaria de Instagram identificada como “La Teletuby” dio a conocer que Caz está supuestamente implicado en una relación con una mujer transgénero llamada Dailine.

Dailine vive en Tijuana, ciudad de origen del Grupo Firme, y supuestamente ella misma ha hecho públicas ya algunas imágenes en las que aparece junto a Eduin en un hotel de Tijuana.

La infidelidad de Eduin hacia su esposa Daisi habría ocurrido entre 2019 y 2020, dicen en Chisme No Like, también que Dailine es originaria de Sinaloa, aunque no precisan con exactitud de que ciudad.

Eduin Caz se ha visto involucrado en una serie de chismes últimamente respecto a su vida personal, pues meses atrás una joven hizo público que tuvo una relación con él, además se viralizó también una imagen en la que ella aparece junto al cantante.

Y fue Eduin quien en Instagram aclaró que esa relación si se dio, pero en su momento lo habló con su esposa y lo perdonó, por lo que era tema del pasado y no afectaba nada a su carrera artística y mucho menos la personal.