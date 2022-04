¡Otra vez! Laura Zapata sufrió un intento de robo como Silvia Pinal

México.- La actriz y cantante Laura Zapata sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de la delincuencia, pues intentaron robar su casa en la CDMX, de la misma manera que hace algunos días lo hicieron con la primera actriz Silvia Pinal.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, Laura confesó hace algunas semanas le pasó lo mismo que a Silvia, mientras se estaba preparando para el programa de batallas musicales de TV Azteca recibió mensajes de sus trabajadores en los que le contaban que una persona quería entrar a su casa con el argumento de que estaba en problemas y necesitaba unos papeles, pero de inmediato negó ser ella la del problema.

Cuando estoy leyendo el modo de operar, digo '¡ah, caray!, hace 3 sábados a mí me pasó lo mismo con este mismo modo de operar'", compartió la hermana de Thalía.

"Me estaba maquillando para entrar en el programa de las batallas musicales y de repente me mandan mensajes 'oiga señora, ¿cómo está?, nos está hablando una persona y nos está diciendo que usted tenía un problema y necesita usted unos papeles', le digo 'tranquilícese, no soy yo, no tengo ningún problema, aquí estoy yo, es alguien que quiere hacer un fraude'", explicó.

En ese momento Laura Zapata decidió seguirles el juego a los ladrones, mientras avisaba a las autoridades. Durante la conversación explicó que fue una persona que sabía a la perfección en dónde estaban esos papeles, cómo se llamaba su enfermera y de más, así que le comentó que fueran a su casa, pues alguien ahí los ayudaría.

Pero al final dio aviso a las autoridades de Huixquilucan y en cinco minutos ya había dos patrullas afuera de su hogar, así que fue un intento de robo fallido. Finalmente, Laura decidió comunicarse con Sylvia Pasquel para hablar sobre lo sucedido.

"Ellas tuvieron a la misma enfermera que yo, no la que está detenida, sino la que recomendó a la enfermera detenida, es una persona que estaba en su casa y que también llegó a mi casa, y le conseguía personal y a mí también", explicó.

Laura Zapata dijo estar dispuesta a colaborar con la policía para ayudar a la captura de todos los responsables del robo.

