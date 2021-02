Outfits que BTS usó en el MV "Dynamite", superan el precio estimado durante la subasta

BTS puso su granito de arena para ayudar a las personas en la industria de la música, quienes se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19. "Los Príncipes del Pop" donaron a la casa de subastas Julien’s Auctions, los outfits pastel que usaron en su aclamado y exitoso MV "Dynamite", cuyas ganancias son para la fundación sin fines de lucro MusiCares, el brazo filantrópico de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, organización estadounidense de especialistas en música que entrega los Premios Grammy.

Los atuendos que usaron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook (los cuales muestran al principio del MV "Dynamite" y en la parte final durante la secuencia de baile), fueron subastados el pasado domingo 31 de enero de este 2021, en un evento de Julien’s Auction para "brindar ayuda a la gente de la música devastada por el Covid-19".

La casa de subastas estimaba que el conjunto de atuendos que BTS usó en su video musical, se vendería por al menos entre 20 mil y 40 mil dólares, sin embargo, se vendieron ocho veces mayor el precio que se estimaban.

Los atuendos de BTS fueron los artículos mejores vendidos de la subasta. Foto: Valerie Macon / AFP

Los outfits de Bangtan fueron comprados por el coleccionista de arte japonés Yusaku Maezawa y el YouTuber Hikakin por la sorprendente cantidad de 162 mil 500 dólares. Cabe resaltar que dichas prendas de vestir fueron los artículos mejor vendidos en el evento organizado por Julien’s Auctions, a beneficio de MusiCares. Los atuendos incluyeron camisetas, sombreros, zapatos, pantalones y camisas usadas por los Idols, quienes debutaron el 13 de junio de 2013 con la canción "No more dream".

La fundación MusiCares está destinada para los músicos tengan un lugar al cual recurrir en tiempos de crisis financiera, personal o médica. Su objetivo principal es concentrar los recursos y la atención de la industria de la música, en cuestiones de servicio humano que afectan directamente la salud y el bienestar de la comunidad musical.

Calzado usado por Jimin durante las grabaciones del MV "Dynamite". Foto: Valerie Macon / AFP

En enero de 2020 siete micrófonos que BTS usó durante las giras "Love Yourself" y su extensión "Love Yourself: Speak Yourself", se vendieron por 83 mil 200 dólares en un evento de Julien’s Auctions, celebrado durante la semana de los Premios Grammy. Los micrófonos autografiados por los Idols, superaron con creces su estimación previa a la subasta de entre 10 mil y 20 mil dólares. De igual manera, las ganancias de aquella subasta fueron a beneficio de MusiCares.

BTS lanzó "Dynamite", su primera canción totalmente en inglés, el 21 de agosto de 2020, una "explosiva" canción para reconfortar al ARMY ante los momentos complicados por la pandemia del Covid-19. Es un tema pop con influencias de la música disco de 1970, con elementos de funk, soul y bubblegum pop. Hasta el día de hoy, a más de cinco meses de haber sido estrenado, el MV tiene más de 823 millones de reproducciones en el canal de YouTube Big Hit Labels.

