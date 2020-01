Ozuna le pide matrimonio a su novia y usuarios la humillan por su físico

El cantante puertorriqueño Ozuna grita a los cuatro vientos su amor por la madre de sus hijos, y es tanto que hasta ya le pidió matrimonio. Ese especial momento quiso recordarlo a través de un video que publicó recientemente en su cuenta de Instragam, sin embargo el hermoso momento se vio opacado por fuertes críticas hacia la futura esposa del reguetonero.

Los comentarios ofensivos se debieron a que muchos usuarios criticaron la apariencia física de la pareja de Ozuna. Uno de sus seguidores le escribió: “Teniendo mujeres tan bellas, terminaste con una pela papa”, a lo que rápidamente ese comentario llegó a los ojos de Ozuna y el solo se limitó a contestar de manera educada.

“Es que ese es el detalle, que pela bien las papas”, contestó Ozuna, tomando sin importancia el desagradable comentario que hicieron hacia su mujer. Así como esos comentarios, otros más llegaron comentando lo mismo, pero parece que al cantante no le importan, ya que se enfoca en dar las gracias a todos aquellos que lo felicitaron y le desearon lo mejor en avanzar en su relación con la madre de sus dos hijos.

“Quería hacer este vídeo para darle las gracias a todas esas personas que me han escrito y me dicen ‘mira Ozuna felicidades’. Otros no están de acuerdo. Quería poner claro a todos esos jóvenes que me preguntan porque Ozuna esto, porque Ozuna lo otro. Después de que uno ha alcanzado tanto, después de que uno ha logrado tantas cosas en esta vida en tan corto tiempo que Dios me ha dado la bendición, de verdad que lo que me queda es consagrar mi familia, solidificar mi familia, buscarle a papito Dios, acercarme cada día más a papito Dios y seguir aprendiendo. Seguir teniendo conocimiento en todo en el mundo. Esto es lo más importante mi gente, la familia. A todos esos jóvenes, consagren su familia, cuídense”, concluyó.

Junto al video publicó: “Cuida tu familia no se dejen llevar!!! Y RECUERDEN QUE LA EXPERIENCIA SIEMPRE LE GANA AL MOMENTO SI NO ME CREEN PREGÚNTELE AL EJEMPLO VIVIENTE @daddyyankee”, dijo.